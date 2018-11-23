Британец Кит Харингтон,
известный российскому зрителю как исполнитель роли Джона Сноу в сериале Игра
Престолов, ошарашен заявлением экс-участницы Дома-2 Ольги Власовой. Ранее девушка рассказала прессе об интиме с
женатым артистом.
Британец Кит Харингтон,
известный российскому зрителю как исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра
Престолов", ошарашен заявлением экс-участницы "Дома-2" Ольги Власовой. Ранее девушка рассказала прессе об интиме с
женатым артистом.
Новость об адюльтере
разлетелась буквально по всему свету и уже через сутки журналисты из Канады
звонили Киту в Лондон. С самим артистом связаться не удалось, однако
прокомментировать ситуацию согласился официальный представитель знаменитости.
Тот дал понять, что
актер категорически опровергает рассказ российской модели. "Утверждения в этой
истории полностью ложны. (Харингтон. – Прим. ред.) никогда не был в Люксембурге, и он никогда
не встречался с Ольгой Власовой", – отметил менеджер артиста в беседе с ET Canada.
Напомним, что Кит Харингтон счастливо женат. В июне этого года он оформил
отношения с коллегой по цеху Роуз Лесли, с которой познакомился в 2012 году на
съемках "Игры престолов". Примечательно, что и в сериале они сыграли
влюбленных: рыжеволосая Роуз сыграла роль "одичалой" Игритт.
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Ольга Власова рассказала журналистам, что познакомилась с Китом
в Люксембурге. "Я смотрела много фильмов и сериалов
с участием этого актера, поэтому очень приятно лично пообщаться
с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело
быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня
разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного
роста", – отмечала она в интервью.