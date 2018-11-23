Британец Кит Харингтон, известный российскому зрителю как исполнитель роли Джона Сноу в сериале Игра Престолов, ошарашен заявлением экс-участницы Дома-2 Ольги Власовой. Ранее девушка рассказала прессе об интиме с женатым артистом.

Британец Кит Харингтон,известный российскому зрителю как исполнитель роли Джона Сноу в сериале "ИграПрестолов", ошарашен заявлением экс-участницы "Дома-2" Ольги Власовой. Ранее девушка рассказала прессе об интиме сженатым артистом.Новость об адюльтереразлетелась буквально по всему свету и уже через сутки журналисты из Канадызвонили Киту в Лондон. С самим артистом связаться не удалось, однакопрокомментировать ситуацию согласился официальный представитель знаменитости.Тот дал понять, чтоактер категорически опровергает рассказ российской модели. "Утверждения в этойистории полностью ложны. (Харингтон. – Прим. ред.) никогда не был в Люксембурге, и он никогдане встречался с Ольгой Власовой", – отметил менеджер артиста в беседе с ET Canada.Напомним, что Кит Харингтон счастливо женат. В июне этого года он оформилотношения с коллегой по цеху Роуз Лесли, с которой познакомился в 2012 году насъемках "Игры престолов". Примечательно, что и в сериале они сыграливлюбленных: рыжеволосая Роуз сыграла роль "одичалой" Игритт.Как писали "Дни.ру", звезда скандального реалити-шоуОльга Власова рассказала журналистам, что познакомилась с Китомв Люксембурге. "Я смотрела много фильмов и сериаловс участием этого актера, поэтому очень приятно лично пообщатьсяс исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и делобыстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меняразочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одногороста", – отмечала она в интервью.