Яна Поплавская обратилась к общественности. Популярная актриса призналась, что борется с болезнью.

Яна Поплавская обратилась к общественности. Популярная актриса призналась, что борется с болезнью.Каждая минута Яны Поплавской буквально расписана. Артистка не только снимается в кино, но и принимает участие в различных телевизионных шоу, передачах, ведет авторскую колонку на одном из сайтов, посвященных родителям и их детям.Неудивительно, что подчас в таком бешеном ритме жизни организм может дать сбой. Вот и Яна Поплавская призналась, что заболела. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала забавную картинку и написала: "Просто чтобы всем стало немного теплее ))) А тем кто болеет пусть будет веселее! Четвертый день борюсь с болезнью и выигрываю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Многочисленные подписчики пожелали скорейшего выздоровления артистке. "Чай с лимоном и медом, лучший лекарство от всяких вирусов", "Яна, выздоравливайте и хорошего настроения", "Обнимаю, чтоб стало теплее!", "Яночка, посылаю вам долечку своей энергии и любви, болезнь пойдет на спад!! Поверь", "Выздоравливайте, пусть все у вас будет замечательно..." – прокомментировали публикацию Поплавской поклонники.Ранее актриса поделилась с фанатами архивным фото. На снимке Яна предстала совсем юной, с родителями и старшим сыном Климом. "Папа называл меня "маленькая мама" на этом фото мне 18, а Климуше 7 месяцев. Папа любил его с какой-то невозможной нежность и трогательность, до слез. А на ночь читал сказки , но слушали мы эти сказки вдвоём . Спасибо , что ты был с нами......." – написала Яна Поплавская.