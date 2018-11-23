Институт Военно-морских сил США приступил к созданию гиперзвуковых ракет с обычными, неядерными, боеголовками. В районе Гавайских островов уже прошли испытания прототипа. Вооружать им будут либо стратегические подводные лодки класса Огайо, либо эсминцы. Окончательное решение пока не принято.

Институт Военно-морских сил США приступил к созданию гиперзвуковых ракет с обычными, неядерными, боеголовками. В районе Гавайских островов уже прошли испытания прототипа. Вооружать им будут либо стратегические подводные лодки класса "Огайо", либо эсминцы. Окончательное решение пока не принято, сообщает агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".Никаких характеристик новой гиперзвуковой ракеты создатели не разглашают. Однако уточняют, что их оружие сможет добраться до любой цели на планете в течение одного часа.Штаты уже не первый год пытаются создать гиперзвуковые летательные аппараты. Самым успешным пока стал X-51A Waverider. В 2013 году он разогнался до 5,1 Маха, то есть достиг нижней границы гиперзвука. Весь полет занял всего 6 минут. За это время аппарат пролетел свыше 400 километров.