Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали на сайте группировки.Отмечается, что среди тех, кому Лондон переводил деньги, фигурируют финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является исполнительным директором "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.Комментируя данную информацию, руководитель думского международного комитета Константин Косачев заявил, что она заслуживает самого пристального внимания и тщательного расследования.Он подчеркнул, что на Западе при получении таких сведений тут же внесли бы в парламент очередной закон о санкциях, но в России предпочитают сосредоточиться не на поспешном предъявлении обвинений кому бы-то ни было, а на скрупулезном собирании доказательств.Косачев отметил, что для этого требуется серьезная работа временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России, которая, по мнению парламентария, создана крайне своевременно."Мы ее обязательно задействуем по максимуму, без всяких сомнений", — заключил Косачев.