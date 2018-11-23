Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин помещен на стену почета лондонского Арсенала, которая расположена в непосредственной близости стадиона Эмирейтс. Российский футболист изображен празднующим четыре гола в ворота Ливерпуля.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин помещен на стену почета лондонского "Арсенала", которая расположена в непосредственной близости стадиона "Эмирейтс". Российский футболист изображен празднующим четыре гола в ворота "Ливерпуля".Как сообщает Спорт24.Ru, на полотне помимо недавно объявившего о завершении карьеры игрока Аршавина также изображены такие игроки, как Тьерри Анри, празднующий в матче против "Лидса" свой первый гол после возвращения в "Арсенал", а также Робер Пирес, Аарон Рэмзи, Иэн Райт, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра и другие легенды клуба.#Arsenal are including Aaron Ramsey in the refreshed legends display outside the Emirates Stadium, even despite recently retracting his contract offer. @arseblog @gunnerblog @AFTVMedia pic.twitter.com/6vJ9XgoPdv— Rob Hull (@robhull83) 20 ноября 2018 г.Напомним, что в составе "канониров" Аршавин выступал на протяжении четырех сезонов (с 2009-го по 2013-й), за которые он провел 144 встречи, забив 31 гол.