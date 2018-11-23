В Пакистане в результате взрыва в городе Хангу округа Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 25 человек, около 35 получили ранения.

В Пакистане в результате взрыва в городе Хангу округа Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 25 человек, около 35 получили ранения.По данным местных СМИ, взрыв произошел на рыночной площади города. Все пострадавшие госпитализированы, передает ТАСС.Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оцепили близлежащие районы. Причина взрыва уточняется. Ведутся следственные действия.Ранее сообщалось о гибели двух человек при атаке на генконсульство Китая в крупнейшем городе Пакистана — Карачи. Утром местные телеканалы сообщили о стрельбе и взрывах около здания дипмиссии.Отмечается, что группа из трех или четырех человек попыталась прорваться на территорию консульства, несмотря на усиленную охрану. У ворот террористы использовали ручные гранаты и вступили в перестрелку с секьюрити. После непродолжительного противостояния полицейские и военные ликвидировали преступников, при этом погибли двое сотрудников охраны, ранения получили пять человек. Дипломаты — не пострадали.По информации местных СМИ, ответственность за атаку взяла на себя пакистанская террористическая группировка "Армия освобождения Белуджистана".Вокруг генерального консульства Российской Федерации в Карачи усилены меры безопасности. Об этом сообщил атташе российского генконсульства Артем Орлов. По его словам, в настоящее время обстановка нормализовалась.