Триумфальное возвращение: спустя десять лет на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко вновь показывают Чайку. Балет Джона Ноймайера стал подарком зрителям к вековому юбилею театра. Как изменились герои Чехова в этой постановке?

Триумфальное возвращение: спустя десять лет на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко вновь показывают "Чайку". Балет Джона Ноймайера стал подарком зрителям к вековому юбилею театра. Как изменились герои Чехова в этой постановке?- Его можно и в классике делать также, но это совсем по-другому. У Ноймайера это — вот так.Объяснить язык танца Джона Ноймайера словами непросто. Его техника — симбиоз академического исполнения и современной школы. Сюжеты балетов — классика, прочитанная между строк. Спустя 10 лет его "Чайка" вернулась на сцену Музыкального театра Станиславского.Много лет назад Ноймайер убедил весь мир в том, что Чехова можно танцевать. Герои из писателей и актрис превратились в хореографов и танцоров. Возобновленный спектакль сюжетно остался таким же, но, как говорит автор, его постановка — не "разогретое блюдо"."Балет — это живое искусство, это не картина, которая висит на стене и остается всегда такой же. Это что-то иное каждый раз. Я даже сегодня, посмотрев, сделал определенные записи, что еще можно изменить", — рассказывает он.Ноймайер — хореограф, сценограф, ответственный за свет и костюмы. Он лично выбирает артистов и прослушивает оркестр."Здесь все переплетено — и трагедия, и радость. Мне кажется, это один из самых идеальных его балетов в смысле взаимоотношений музыки и хореографии", — говорит дирижер Феликс Коробов.После премьеры 2007 года никто не знал, что "Чайка" вернется на сцену. К сожалению, первоначальные декорации не сохранились, поэтому Джон Ноймайер привез их из своего гамбургского театра.В декорациях — отсылка к Малевичу и авангардистам. Его Тригорин — отчасти Джордж Баланчин, Аркадина — Кшесинская, а сам балет — квинтэссенция образов начала XX века. Борьба консерваторов и новаторов, поиск любви, конфликт поколений — сюжетных линий по-чеховски много."В общем-то я думаю, что весь балет о взаимоотношениях и о тех людях, которые так и не нашли своего счастья", — говорит ведущая солистка балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Валерия Муханова."Для меня это о надежде на будущее, на свое будущее, надежде на любовь, на то, что меня услышат", — рассказывает артист балета Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Евгений Жуков.Вернуть "Чайку" в репертуар театра решили к 100-летнему юбилею. Спектакль символичный и для исполнителей, и для публики. Пять раз зал стоя вызывал на поклон труппу и создателей балета."Мы хотим подчеркнуть, что театр, которому сто лет — это не старик, который остановился в своем развитии. Нет — он живет сегодняшними хореографами и вечными темами, — говорит художественный руководитель балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер.В декабре театр отпразднует свое 100-летие двумя гала-концертами. А возобновленная "Чайка" скоро появится в афише — в этом сезоне спектакль обещают показать пять раз.АзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийОпределить языкАзербайджанскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть