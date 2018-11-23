Триумфальное возвращение: спустя десять лет на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко вновь показывают Чайку. Балет Джона Ноймайера стал подарком зрителям к вековому юбилею театра. Как изменились герои Чехова в этой постановке?
Триумфальное возвращение: спустя десять лет на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко вновь показывают "Чайку". Балет Джона Ноймайера стал подарком зрителям к вековому юбилею театра. Как изменились герои Чехова в этой постановке?
- Его можно и в классике делать также, но это совсем по-другому. У Ноймайера это — вот так.
Объяснить язык танца Джона Ноймайера словами непросто. Его техника — симбиоз академического исполнения и современной школы. Сюжеты балетов — классика, прочитанная между строк. Спустя 10 лет его "Чайка" вернулась на сцену Музыкального театра Станиславского.
Много лет назад Ноймайер убедил весь мир в том, что Чехова можно танцевать. Герои из писателей и актрис превратились в хореографов и танцоров. Возобновленный спектакль сюжетно остался таким же, но, как говорит автор, его постановка — не "разогретое блюдо".
"Балет — это живое искусство, это не картина, которая висит на стене и остается всегда такой же. Это что-то иное каждый раз. Я даже сегодня, посмотрев, сделал определенные записи, что еще можно изменить", — рассказывает он.
Ноймайер — хореограф, сценограф, ответственный за свет и костюмы. Он лично выбирает артистов и прослушивает оркестр.
"Здесь все переплетено — и трагедия, и радость. Мне кажется, это один из самых идеальных его балетов в смысле взаимоотношений музыки и хореографии", — говорит дирижер Феликс Коробов.
После премьеры 2007 года никто не знал, что "Чайка" вернется на сцену. К сожалению, первоначальные декорации не сохранились, поэтому Джон Ноймайер привез их из своего гамбургского театра.
В декорациях — отсылка к Малевичу и авангардистам. Его Тригорин — отчасти Джордж Баланчин, Аркадина — Кшесинская, а сам балет — квинтэссенция образов начала XX века. Борьба консерваторов и новаторов, поиск любви, конфликт поколений — сюжетных линий по-чеховски много.
"В общем-то я думаю, что весь балет о взаимоотношениях и о тех людях, которые так и не нашли своего счастья", — говорит ведущая солистка балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Валерия Муханова.
"Для меня это о надежде на будущее, на свое будущее, надежде на любовь, на то, что меня услышат", — рассказывает артист балета Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Евгений Жуков.
Вернуть "Чайку" в репертуар театра решили к 100-летнему юбилею. Спектакль символичный и для исполнителей, и для публики. Пять раз зал стоя вызывал на поклон труппу и создателей балета.
"Мы хотим подчеркнуть, что театр, которому сто лет — это не старик, который остановился в своем развитии. Нет — он живет сегодняшними хореографами и вечными темами, — говорит художественный руководитель балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер.
В декабре театр отпразднует свое 100-летие двумя гала-концертами. А возобновленная "Чайка" скоро появится в афише — в этом сезоне спектакль обещают показать пять раз.
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