Экс-глава Международной федерации футбола швейцарец Зепп Блаттер требует проведения антикоррупционного расследования для нынешнего президента ФИФА, его соотечественника Джанни Инфантино. При этом ветеран футбольного менеджмента апеллирует к Комитету по этике ФИФА.

Экс-глава Международной федерации футбола швейцарец Зепп Блаттер требует проведения антикоррупционного расследования для нынешнего президента ФИФА, его соотечественника Джанни Инфантино. При этом ветеран футбольного менеджмента апеллирует к Комитету по этике ФИФА."Комитет ФИФА по этике должен что-то предпринять, начать расследование в отношении Инфантино, — цитирует Блаттера спортивный канал Yahoo Sports. – Где та прозрачность и открытость, которые проповедовал Инфантино во время своей предвыборной кампании?"При этом бывший президент федерации не дает никаких прямых обвинений в адрес Инфантино, но Блаттер видит некий тайный смысл в регулярных встречах своего преемника с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Он считает, что Инфантино делает это с целью иметь сведения о подробностях расследования дела о коррупции в ФИФА."Инфантино должен сам обратиться к Комитету по этике, чтобы продемонстрировать, что он ни в чем не виновен. Он встречался с Лаубером несколько раз, в то время как меня допрашивали лишь один раз с того момента, как против меня было возбуждено дело в сентябре 2015 года", – сказал Блаттер.Напомним, что Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на посту Блаттера, который после коррупционного скандала был отстранен от футбольной деятельности вместе с экс-президентом Европейского футбольного союза французом Мишелем Платини.