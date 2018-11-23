Транспортная полиция во Владимире получила благодарность. В электропоезде «Москва – Владимир» пенсионерка забыла сумочку.

Транспортная полиция во Владимире получила благодарность. В электропоезде Москва – Владимир пенсионерка забыла сумочку. Когда вернулась в вагон, то её там не обнаружила.Дежурная часть оперативно отреагировала на сообщение об утрате личных вещей. И вскоре пропажа была обнаружена.За незамедлительную реакцию оперативному дежурному Александру Волгину и его помощнику Денису Пигарину объявлена благодарность.