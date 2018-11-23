Начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев был задержан по подозрению в получение взяток. Эпизоды датируются 2017 годом, когда Барышев занимал пост начальника ЦСКА.

Начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев был задержан по подозрению в получение взяток. Эпизоды датируются 2017 годом, когда Барышев занимал пост начальника ЦСКА.Барышеву вменяются в вину три эпизода получения взяток, связанных с проведением III зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Общая сумма взяток составила 20 миллионов рублей.Согласно сообщению Интерфакса, в отношении Барышева заведено уголовное дело. Официального подтверждения от Министерства обороны и Следственного комитета пока нет.