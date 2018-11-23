Нефть марки Brent в пятницу упала до более чем 4 процентов и опустилась ниже 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2017 года. По мнению экспертов, падение цен на нефть ускорилось после того, как Саудовская Аравия дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд. При этом прогнозируется дальнейший обвал цен.

Нефть марки Brent в пятницу упала до более чем 4 процентов и опустилась ниже 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2017 года.Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg, к 16:30 по московскому времени январский фьючерс на Brent подешевел на 2,47 доллара, до 60,13 доллара за баррель.По мнению экспертов, падение цен на нефть ускорилось после того, как Саудовская Аравия дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд. При этом прогнозируется дальнейший обвал цен.