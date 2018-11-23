Пятнадцатый тур российской премьер-лиги начался в Грохном. Местный Ажмат принимал московский ЦСКА. Гости победили 2:0.

Пятнадцатый тур российской премьер-лиги начался в Грохном. Местный "Ажмат" принимал московский ЦСКА. Гости победили 2:0.Первый тайм не принес успеха ни одной из команд. Наиболее опасный момент создали армейцы, но их лучший бомбардир Федор Чалов не попал в ворота. Мяч, решивший судьбу встречи, был забит через 12 минут после возобновления встречи.ЦСКА получил право на штрафной. Иван Обляков сделал навес, а защитник Хердур Магнуссон выиграл борьбу в воздухе и точно пробил головой. "Ахмат" предпринял несколько попыток спасти игру, но под занавес встречи пропустил второй гол. Контратаку завершил точным ударом Тимур Жамалетдинов.ЦСКА выиграл 2:0, набрал 26 очков и понялся на трете место. У "Ахмата" осталось 19 очков, и команда из Грозного осталась на восьмой позиции.