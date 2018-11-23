ГИБДД хочет приравнять некоторые лекарства к наркотикам и алкоголю. Уже готовятся поправки в кодекс об административных правонарушениях. Речь, в частности, может идти о фенобарбитале и демидроле. Но попасть под запрет теоретически могут и препараты для сердца.

ГИБДД хочет приравнять некоторые лекарства к наркотикам и алкоголю. Уже готовятся поправки в кодекс об административных правонарушениях. Речь, в частности, может идти о фенобарбитале и демидроле. Но попасть под запрет теоретически могут и препараты для сердца.В пункте 2.7 черным по белому: водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание.В инструкции к демидролу — расплывчато: в период лечения необходимо воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности: вождение автомобиля и прочие. А при приеме фенобарбитала лишь не рекомендуется управление автомобилем, а также деятельность, требующая быстроты психомоторных реакций.Но если алкоголь или наркотики в крови дают основания вынести вердикт "пьян", то лекарства можно только зафиксировать. И никаких санкций к водителю сейчас применить нельзя."Медики не могут дать заключение о состоянии опьянения на том основании, что ни алкоголя, ни наркотических средств и психотропных веществ в организме человека не установлено. Управлять или не управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, которые, еще раз подчеркну, ухудшают внимание и реакцию водителя, находится исключительно на его совести", — поясняет начальник отдела правоприменительной деятельности ГУ Обеспечения безопасности дорожного движения Андрей Клименко.Демидрол известен как снотворное, фенобарбитал применяют в качестве успокоительного. Он входит в состав корвалола и валокордина, которые пьют сердечники. В отношении алкоголя сейчас действуют бескомпромиссные "ноль промилле", а что будет с лекарствами?Для начала нужно отделить тех, кому лекарства необходимы, и тех, кто после ДТП под препаратами уходит от ответственности со справкой от врача. И составить реестр, где будут конкретные названия и дозы."У Минздрава должна быть четкая и ясная позиция, какие лекарства действительно являются опасными, или какие лекарства, применяемые совместно, могут оказать эффект опьянения. Корвалол не думаю, что принадлежит к тем средствам, которые опасны", — говорит руководитель ФАР Сергей Канаев.Еще одна инициатива ГИБДД: тех, кто лишен прав за вождение в нетрезвом виде, по истечения срока наказания обяжут сдавать анализы перед тем, как вернуть права.