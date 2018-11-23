Певица Наталья Штурм отказывается говорить о своем покойном друге Евгении Осине без соответствующей оплаты. Она не явилась на запись программы на телеканале Спас, заявив, что ее услуги стоят 30 тысяч рублей.

Певица Наталья Штурм отказывается говорить о своем покойномдруге Евгении Осине без соответствующей оплаты. Она не явилась на записьпрограммы на телеканале "Спас", заявив, что ее услуги стоят 30 тысячрублей.Скандально известная телеведущая Дана Борисова понимает,когда можно говорить о гонораре – а когда надо просто поделиться воспоминаниями.А вот Наталья Штурм, называющая себя подругой Евгения Осина, судя по всему, неотличается такой чуткостью.Борисова рассказала в Instagram, что участвовала в съемках очередного ток-шоу,посвященного Евгению Осину – на сей раз на телеканале "Спас".Редакторы ожидали участия Натальи Штурм, но певица на съемки не явилась."Сегодня на канале #спас вместе с друзьями #евгенийосинобсуждали темы веры, поддержки и непростой судьбы ушедшего. Поразил вопросредактора, вы же не поступите, как @nataliashturm, которая затребовала с нас 30тысяч рублей, как главная спасительница и звезда ток шоу, написала Дана в своеммикроблоге.Евгения Осина обнаружили мертвым в его квартире 17 ноября. На55-м году жизни у певца остановилось сердце. Автор композиции "Плачетдевушка в автомате" долгое время безуспешно боролся с алкогольнойзависимостью. Борисова поделилась архивным видеоинтервью с Евгением, снятое втаиландской клинике.Осин проходил лечение в клинике Таиланда – там же, гдеборолась с наркозависимостью Дана Борисова, пишет "ВокругТВ". Музыкант быстро вернулся излечебницы домой - ему не нравилось, чтов реабилитационном центре не дают спиртное. "Это тот случай, когда всехотели помочь, а человек сам не хотел помочь. Своенравие, упрямство, своеволие.Именно от этого обидно", – подвела итог Дана.