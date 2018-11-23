Диета на макарошках завершена. Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко прожил месяц на 3500 рублей. За это время он похудел почти на 7,5 килограмма. Бондаренко признался, что полон планов и чувствует себя хорошо. Но для оценки состояния здоровья после эксперимента он намерен посетить врача.

Диета на макарошках завершена. Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко прожил месяц на 3500 рублей. За это время он похудел почти на 7,5 килограмма. Бондаренко признался, что полон планов и чувствует себя хорошо. Но все-таки для оценки состояния здоровья после эксперимента намерен посетить врача.Все это время депутат питался крупами, овощами и курятиной. На момент начала эксперимента Николай Бондаренко весил 94,5 килограмма. 23 ноября весы показали, что его вес снизился до 87 килограммов и 100 граммов, сообщает ТАСС.3500 рублей – это минимальная стоимость продуктовой корзины в Саратовской области. Областной министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова при обсуждении вопроса о повышении прожиточного минимума опрометчиво заявила, что этой суммы вполне достаточно для удовлетворения минимальных физических потребностей, а макарошки, как она выразилась, все время стоят одинаково.После того, как об этом высказывании узнали жители области, министр быстро стала бывшей. Кроме того, выяснилось, что сама она ежемесячно получала не менее 100 тысяч рублей, к тому же регулярно обращалась за материальной помощью!Николай Бондаренко продолжать питаться одними макарошками после окончания эксперимента больше не намерен.