Депутаты ЗакСобрания ответили на заявление Жириновского. Напомним, 20 ноября на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР заявил, что на губернатора Владимира Сипягина давят местные чиновники, вынуждая покинуть пост. «Досталось» от Жириновского и депутатам ЗакСобрания.

Депутаты ЗакСобрания ответили на заявление Жириновского. Напомним, 20 ноября на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР заявил, что на губернатора Владимира Сипягина давят местные чиновники, вынуждая покинуть пост. Досталось от Жириновского и депутатам ЗакСобрания. По его словам, депутатов от ЛДПР в областном парламенте запугивают и пытаются подкупить. Претензии были к тому, что фракция ЛДПР в облпарламенте не имеет ни одной оплачиваемой должности. Областные парламентарии возмущены словами Жириновского. Представители фракции "Справедливая Россия" заявили, что оставить без внимания заявление Жириновского нельзя, поcкольку он унизил депутатов ЗакСобрания с трибуны Госдумы. На заседании прозвучала идея - направить коллективное письмо лидеру партии ЛДПР от ЗакСобрания области, с предложением не вмешиваться в работу регионального парламента. Но в итоге депутаты ограничились лишь обсуждением этого вопроса.Сергей Бирюков, депутат ЗакСобрания (фракция "СР"): "У нас на федеральных каналах и так Владимирская область в последнее время упоминается в негативном ключе, в основном. Я согласен с тем, что реагировать нужно. Владимир Вольфович сидел здесь с нами и рассказывал, как в дальнейшем мы будем взаимодействовать, а взаимодействие вот так у нас строится".Вячеслав Картухин, зам. председателя ЗакСобрания области (фракция "ЕР"): "Прозвучали обвинения, причем беспочвенные, ссылка была на каких-то местных чиновников, которые оказывают давление на губернатора, мы призываем в таких случаях действовать все-таки не путем популизма и пустых каких-то ложных обвинений, непонятно, какую цель преследовал перед собой Владимир Вольфович Жириновский, но в целом, мы констатируем следующее, что у нас в регионе проходит конструктивное взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти".На этом же заседании депутаты ЗакСобрания внесли изменения в устав Владимирской области. По просьбе губернатора, парламент сократил количество его замов с 10 до 8. Это позволит бюджету ежегодно экономить больше 6 млн рублей. Кстати, о замах. Депутаты выбрали нового вице-спикера облпарламента. Вакантную должность занял представитель как раз партии ЛДПР. Но со скандалом, который устроил Жириновский, это никак не связано. О том, что ещё одним замом Киселёва станет либерал-демократ, говорили ещё полтора месяца назад, но фракция лишь теперь определилась с выбором. Новым замом спикера ЗакСобрания стал региональный координатор ЛДПР Сергей Корнишов. Его поддержало большинство депутатов - в ходе тайного голосования. Корнишов состоит в аграрном и бюджетном комитетах облпарламента. Новая должность позволит ему получать зарплату. Таким образом, в ЗакСобрании на постоянной основе теперь работают 10 депутатов. И это не только заместители председателя.Вячеслав Картухин, зам. председателя ЗакСобрания области: "Если мы хотим, чтобы депутаты работали эффективно, то в этом плане 10 человек даже мало, что они работают на постоянной основе. Не имеет значения, вице-спикер или нет, все определяется эффективностью. Если те, кто работают на постоянной основе, будут приносить пользу в виде законопроектов, в виде решенных проблем граждан, то в этом плане, я считаю, что это оправдано".