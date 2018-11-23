Исполнительница одной из главных ролей российской многосерийки Карина Разумовская рассказала о своих поклонниках. Сериал Мажор и другие картины привлекли к актрисе внимание совсем юных молодых людей.

Исполнительница одной из главных ролей российской многосерийки КаринаРазумовская рассказала о своих поклонниках. Сериал "Мажор" и другие картины привлекли к актрисе вниманиесовсем юных молодых людей.Артистке в этом годуисполнилось 35 лет, но она выглядит намного моложе своего возраста. Звезда"Мажора" рассказала, что это обстоятельство иногда вызывает некоторые казусы."Ко мне, бывает, клеятся16-летние подростки. Я теряюсь и ощущаю, как будто мне 13 лет. При этом думаю:"Он бы мог быть моим сыном, если бы я родила в 19 лет", – цитирует звезду сериала"Мажор" .Разумовская отметила, что не делает ничего особенного, чтобывыглядеть моложе. По ее словам, это генетика. Мама актрисы тоже выглядит очень молодо.Порой их даже называют сестрами.Звезда поделилась, чтоиногда ее внешность мешает работе в некоторых проектах. Так, иногда Карину приглашаютна кастинги, где нужно играть 35-летних женщин. Но никто не верит, что ейименно столько лет. При этом артистка отметила, что играть молоденьких девушекей уже не интересно.Широкая известность к Карине Разумовскойпришла после выхода В нем она играет начальника отдела уголовного розыска Викторию Родионову. Фильм очень полюбился российскомузрителю.