Дочь президента США Дональда Трампа оконфузилась при посадке в самолет на авиабазе Эндрюс. Журналисты заметили, что Тиффани Трамп забыла снять ценник с туфлей.

Дочь президента США Дональда Трампа оконфузилась при посадке в самолет наавиабазе Эндрюс. Журналисты заметили, что Тиффани Трамп забыла снять ценник стуфлей.Прогулки в эксклюзивных нарядах с приклеенными ценниками неделают чести влиятельным особам. Фотография Тиффани и Иванки Трамп разлетеласьпо всей Сети. На ней отчетливо видно: на подошве правой туфли 25-летней ТиффаниТрамп оставлен ценник."Возможно, она подумывает вернуть эти туфли вмагазин", – предполагают комментаторы. О бренде эксклюзивной обуви, с которой дояь Трампа забыла снять ярлык, не сообщается.Дочерей президента США Дональда Трампа – Тиффани и Иванку -запечатлели во время их посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.Наследницы главы государства собирались лететь во Флориду, на прибрежный курортMar-a-Lago, который принадлежит Трампу. Тамсемейство собиралось отпраздновать День благодарения.Пользователи сравнивают с супругой британскогопринца Гарри – Меган Маркл. В октябре пара прибыла с официальным визитом вкоролевство Тонга. Во время шествия по дорожке в аэропорту Фуаммоту папараццизаметили, что с платья герцогини Сассекской не снят ценник, напоминают "Известия".Дочь Трампа Тиффани в январе стала почетным гостем навечеринке Playboy. Традиционное мероприятие организовал сын недавно умершего основателямужского журнала Хью Хефнера – Купер. Вечеринка прошла в Лос-Анджелесе, в отелеCulver Hotel. Как писали американские СМИ, большую часть времени провелав компании с наследником империи Хефнера.