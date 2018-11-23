Дочь президента США Дональда Трампа оконфузилась при посадке в самолет на
авиабазе Эндрюс. Журналисты заметили, что Тиффани Трамп забыла снять ценник с
туфлей.
Дочь президента США Дональда Трампа оконфузилась при посадке в самолет на
авиабазе Эндрюс. Журналисты заметили, что Тиффани Трамп забыла снять ценник с
туфлей.
Прогулки в эксклюзивных нарядах с приклеенными ценниками не
делают чести влиятельным особам. Фотография Тиффани и Иванки Трамп разлетелась
по всей Сети. На ней отчетливо видно: на подошве правой туфли 25-летней Тиффани
Трамп оставлен ценник.
"Возможно, она подумывает вернуть эти туфли в
магазин", – предполагают комментаторы. О бренде эксклюзивной обуви, с которой дояь Трампа забыла снять ярлык, не сообщается.
Дочерей президента США Дональда Трампа – Тиффани и Иванку -
запечатлели во время их посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.
Наследницы главы государства собирались лететь во Флориду, на прибрежный курорт
Mar-a-Lago, который принадлежит Трампу. Там
семейство собиралось отпраздновать День благодарения.
Пользователи сравнивают с супругой британского
принца Гарри – Меган Маркл. В октябре пара прибыла с официальным визитом в
королевство Тонга. Во время шествия по дорожке в аэропорту Фуаммоту папарацци
заметили, что с платья герцогини Сассекской не снят ценник, напоминают "Известия".
Дочь Трампа Тиффани в январе стала почетным гостем на
вечеринке Playboy. Традиционное мероприятие организовал сын недавно умершего основателя
мужского журнала Хью Хефнера – Купер. Вечеринка прошла в Лос-Анджелесе, в отеле
Culver Hotel. Как писали американские СМИ, большую часть времени провела
в компании с наследником империи Хефнера.