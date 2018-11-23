Американский игрок и тренер Джастин Джимельстоб, который также работал в Ассоциации теннисистов-профессионалов, арестован полицией за нападение на своего бывшего друга. Инцидент случился во время Хэллоуина, когда теннисист, одетый в карнавальный костюм, жестоко избил бизнесмена Рэнделла Каплана.

Американский игрок и тренер Джастин Джимельстоб, который также работал в Ассоциации теннисистов-профессионалов, арестован полицией за нападение на своего бывшего друга. Инцидент случился во время Хэллоуина, когда теннисист, одетый в карнавальный костюм, жестоко избил бизнесмена Рэнделла Каплана.Причиной столь неадекватного поведения Джимельстоба источник, знакомый с ситуацией, называет факт сохранения Капланом приятельских отношений с бывшей женой спортсмена. Развод Джимельстоба также сопровождался скандалом и его экс-супруга Кэри пыталась в 2016 году оформить запрет бывшему мужу на то, чтобы он приближался к ней. Каплан же оставался в отношениях с обоими участниками развода.И вот 1 ноября нынешнего года Джимельстоб, нарядившись в костюм пилота из фильма "Лучший стрелок", напал на своего приятеля, когда тот с женой и дочерью прогуливался по одному из бульваров Голливуда, сообщает Los Angeles Times. Нападавший нанес Каплану более 40 ударов и угрожал убийством.При этом карнавальный наряд не помог ревнивцу: Каплан узнал его и подал заявление в полицию. После этого 41-летний Джимельстоб, двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в смешанном парном разряде, сдался правоохранителям, был арестован, но затем выпущен на свободу под залог в 50 тыс. долларов. Дело теннисиста будет передано в суд.