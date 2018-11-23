Судья назначил ему штраф в 20-кратном размере от полученных взяток

Судья назначил ему штраф в 20-кратном размере от полученных взятокЛенинский районный суд приговорил бывшего вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова к 11-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима.Судья назначил ему штраф в 20-кратном размере от полученных взяток - около 28 миллионов рублей. Также Хвостову запрещено в течение 3-х лет занимать государственные должности, связанные с административно-распорядительными функциями. Срок исчисления наказания должен отсчитываться с конца октября 2016 года, когда депутата арестовали.Напомним, бывшему заместителю главы 33-го региона инкриминировали 4 эпизода получения взяток от застройщиков. Все эти преступления происходили с 2014 по 2016 год.Дмитрий Хвостов твердо заявил, что его дело – политическое. Депутат не признал свою вину.