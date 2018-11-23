Японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025.Как передает РИА Новости, это выяснилось по итогам второго тура голосования стран-участниц Международного бюро выставок, которое состоялось в рамках 164-й сессии генассамблеи организации в Париже.Осака победил Екатеринбург и Баку, которые также претендовали на право стать хозяевами выставки. Несмотря на то, что Россия активно участвует в международном выставочном движении с 1851 года, она до сих пор ни разу не принимала у себя ЭКСПО.Губернатор Осаки Итиро Мацуи со слезами на глазах поблагодарил всех, кто поддержал данное решение и пообещал устроить "такую выставку, чтобы изумился мир!"ЭКСПО является самой крупной международной выставкой, в которой участвуют более 170 государств. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.Осака уже становилась хозяйкой ЭКСПО в 1970 году, а последняя всемирная выставка в Японии состоялась в 2005 году в Нагое.Традиция проведения международных выставок возникла на фоне развития французских национальных выставок, кульминацией которых послужила Международная выставка в 1844 году.Первая всемирная выставка была проведена в Лондоне в 1851 году, главной достопримечательностью которой стал Хрустальный дворец, возведенный из чугуна и стекла, протяженностью 564 метра и высотой до 33 метров, вмещавший до 14 тысяч посетителей.