Они имеют наибольшую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергию

Они имеют наибольшую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергиюПо состоянию на 20.11.2018 отсутствие платежной дисциплины демонстрируют следующие управляющие компании:ООО "Комсервис+"5 домов - г. Ковров, 134 дома - Ковровский район838 тыс. руб.ООО "Фортуна"93 дома – о. Муром, 9 домов – Муромский район832 тыс. руб.ООО "ЖКС "Алдега""36 домов - г. Александров690 тыс. руб.ООО "УК Содружество"50 домов - г. Александров680 тыс. руб.ООО "РСК"49 домов – г. Александров, 8 домов – Александровский район, село Большое Каринское664 тыс. руб.ООО "ДОМОУПРАВ"288 домов - о. Муром, 9 домов – Муромский район618 тыс. руб.МУП МО "Город Вязники "ЖКС"18 домов - г. Вязники, 4 дома - мкр. Нововязники589 тыс. руб.ООО "Гороховецская управляющая компания"109 домов – г. Гороховец, 3 дома - дер. Куприяново587 тыс. руб.ООО "Перспектива"103 дома – г. Александров557 тыс. руб.ООО "ЖилЦентр"41 дом – г. Гороховец539 тыс. руб.ООО "ЖКХ г. Костерево"72 дома - г. Костерево460 тыс. руб.ООО "ЖЭК №2"5 домов - г. Вязники362 тыс. руб.ООО УК "КОБ"1 дом - г. Александров267 тыс. руб.ТСЖ "Дубки, 10" (г. Струнино)1 дом – г. Струнино261 тыс. руб.ООО "Потенциал"30 домов - г. Александров260 тыс. руб.ООО "ЖЭК №4"11 домов - г. Вязники, 7 домов - Вязниковский район224 тыс. руб.ООО ДУК "Территория"5 домов – о. Муром223 тыс. руб.Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Квартал"1 дом - г. Муром220 тыс. руб.ООО "ЖКХ "УЮТ"51 дом - г. Александров191 тыс. руб.ТСЖ "Луч"2 дома - г. Александров184 тыс. руб.Общество с ограниченной ответсвенностью "ЖЭК"Никологоры"12 домов - Вязниковский район182 тыс. руб.МКП г. Владимира "ЖКХ"1 дом – г. Владимир, 7 домов - мкр. Мостострой, 8 домов – с. Спасское171 тыс. руб.ООО УК "Партнер"23 дома - о. Муром, 26 домов - Муромский район162 тыс. руб.Товарищество собственников недвижимости "РЗШ-33"1 дом - о. Муром149 тыс. руб.ТСН "Новый город"1 дом - о. Муром147 тыс. руб.ТСН "Фрунзе-13" (г. Струнино)1 дом - г. Струнино137 тыс. руб.ТСЖ "ЖСК"1 дом – г. Покров137 тыс. руб.ООО УК "ТеплоСервис"2 дома – о. Муром, 32 дома – Муромский район135 тыс. руб.ООО "Дом-Сервис"13 домов – г. Гороховец133 тыс. руб.ТСН "Спутник"1 дом - о. Муром132 тыс. руб.ТСН "Прянишникова 1- А"1 дом – п. Вяткино, Судогодский район132 тыс. руб.ООО "Жилтрест"6 домов – г. Александров122 тыс. руб.ООО "Новая Управляющая Компания" (г. Струнино)22 дома - г. Струнино121 тыс. руб.ТСЖ № 401 дом - о. Муром105 тыс. руб.ТСЖ "Чкалово"3 дома – г. Ковров103 тыс. руб.ООО "Плес+"43 дома – Ковровский район102 тыс. руб.Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N1090 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся вопросов управления многоквартирными домами.Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований. Одно из них - наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной судебным актом (вступившим в силу) задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два месяца и более.При повторном совершении грубых нарушений лицензионных требований из реестра лицензий будут исключены дома, в отношении которых управляющая организация допустила такие нарушения. Также из-под управления управляющей организации могут изъять сразу все дома.Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает управляющие компании производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.