Они имеют наибольшую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергию
Они имеют наибольшую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергию
По состоянию на 20.11.2018 отсутствие платежной дисциплины демонстрируют следующие управляющие компании:
ООО "Комсервис+"
5 домов - г. Ковров, 134 дома - Ковровский район
838 тыс. руб.
ООО "Фортуна"
93 дома – о. Муром, 9 домов – Муромский район
832 тыс. руб.
ООО "ЖКС "Алдега""
36 домов - г. Александров
690 тыс. руб.
ООО "УК Содружество"
50 домов - г. Александров
680 тыс. руб.
ООО "РСК"
49 домов – г. Александров, 8 домов – Александровский район, село Большое Каринское
664 тыс. руб.
ООО "ДОМОУПРАВ"
288 домов - о. Муром, 9 домов – Муромский район
618 тыс. руб.
МУП МО "Город Вязники "ЖКС"
18 домов - г. Вязники, 4 дома - мкр. Нововязники
589 тыс. руб.
ООО "Гороховецская управляющая компания"
109 домов – г. Гороховец, 3 дома - дер. Куприяново
587 тыс. руб.
ООО "Перспектива"
103 дома – г. Александров
557 тыс. руб.
ООО "ЖилЦентр"
41 дом – г. Гороховец
539 тыс. руб.
ООО "ЖКХ г. Костерево"
72 дома - г. Костерево
460 тыс. руб.
ООО "ЖЭК №2"
5 домов - г. Вязники
362 тыс. руб.
ООО УК "КОБ"
1 дом - г. Александров
267 тыс. руб.
ТСЖ "Дубки, 10" (г. Струнино)
1 дом – г. Струнино
261 тыс. руб.
ООО "Потенциал"
30 домов - г. Александров
260 тыс. руб.
ООО "ЖЭК №4"
11 домов - г. Вязники, 7 домов - Вязниковский район
224 тыс. руб.
ООО ДУК "Территория"
5 домов – о. Муром
223 тыс. руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Квартал"
1 дом - г. Муром
220 тыс. руб.
ООО "ЖКХ "УЮТ"
51 дом - г. Александров
191 тыс. руб.
ТСЖ "Луч"
2 дома - г. Александров
184 тыс. руб.
Общество с ограниченной ответсвенностью "ЖЭК"Никологоры"
12 домов - Вязниковский район
182 тыс. руб.
МКП г. Владимира "ЖКХ"
1 дом – г. Владимир, 7 домов - мкр. Мостострой, 8 домов – с. Спасское
171 тыс. руб.
ООО УК "Партнер"
23 дома - о. Муром, 26 домов - Муромский район
162 тыс. руб.
Товарищество собственников недвижимости "РЗШ-33"
1 дом - о. Муром
149 тыс. руб.
ТСН "Новый город"
1 дом - о. Муром
147 тыс. руб.
ТСН "Фрунзе-13" (г. Струнино)
1 дом - г. Струнино
137 тыс. руб.
ТСЖ "ЖСК"
1 дом – г. Покров
137 тыс. руб.
ООО УК "ТеплоСервис"
2 дома – о. Муром, 32 дома – Муромский район
135 тыс. руб.
ООО "Дом-Сервис"
13 домов – г. Гороховец
133 тыс. руб.
ТСН "Спутник"
1 дом - о. Муром
132 тыс. руб.
ТСН "Прянишникова 1- А"
1 дом – п. Вяткино, Судогодский район
132 тыс. руб.
ООО "Жилтрест"
6 домов – г. Александров
122 тыс. руб.
ООО "Новая Управляющая Компания" (г. Струнино)
22 дома - г. Струнино
121 тыс. руб.
ТСЖ № 40
1 дом - о. Муром
105 тыс. руб.
ТСЖ "Чкалово"
3 дома – г. Ковров
103 тыс. руб.
ООО "Плес+"
43 дома – Ковровский район
102 тыс. руб.
Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N1090 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся вопросов управления многоквартирными домами.
Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований. Одно из них - наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной судебным актом (вступившим в силу) задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два месяца и более.
При повторном совершении грубых нарушений лицензионных требований из реестра лицензий будут исключены дома, в отношении которых управляющая организация допустила такие нарушения. Также из-под управления управляющей организации могут изъять сразу все дома.
Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает управляющие компании производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.