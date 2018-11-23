Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет стройной фигуры. Накачать идеальный пресс, по ее мнению, можно за три простых шага.

Фитнес-тренерКамилла Акерберг раскрыла секрет стройной фигуры. Накачать идеальныйпресс, по ее мнению, можно за три простых шага.Во-первых,необходимо привести свой режим питания в порядок. "Чтобы избавиться от лишнихкалорий, вы должны постоянно испытывать их дефицит – то есть потреблятьменьше калорий, чем вы сжигаете в течение дня", – уточняет она. Камилласоветует питаться только здоровой едой, в которой содержится достаточное количествопротеина, полезных жиров и углеводов.В качестве полезных продуктов, позволяющих испытывать чувство сытости долгое время, она называет листья салата,свежие фрукты и ягоды, жареные овощи и продукты из цельнозерновой муки. Акерберг утверждает, что нужно отказаться от полуфабрикатов, фаст-фуда и сладкого.Во-вторых, важным условием являются правильные тренировки. "Комбинируйте силовые занятия и кардионагрузки, чтобы накачать свое тело и сжечь лишние килограммы",– передает слова тренера издание Daily Mail. Каждый, кто мечтает о видимом результате, должен устраивать длительные тренировки, включающие различные упражнения. Время отдыха необходимо постепенно сокращать.В-третьих,нужно тренировать не только пресс, но и все тело. "Центральной частью вашего телаявляется живот, и вы не можете его накачать, выполняя только приседания и скручивания",– отмечает Камилла. Она рекомендует делать планку и упражнения на равновесие."Уделяйте первоочередное внимание вашему животу во время выполнения упражнений,только тогда ваши тренировки будут безопаснее, а результат – лучше", – заключилаона.Ранее бывшая участница группы "ВИА ГРА" Ольга Романовскаярассказала "Дни.ру", как ей удается сохранять . Украинская исполнительница напомнила, что нужно регулярно заниматься спортом. Сама звезда занимается единоборствами,пилатесом и танцами. Певица также посоветовала читательницам избегать продуктов,содержащих сахар, и стараться заменять его на "стевию или фруктозу".