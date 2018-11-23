Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены, требует долю в наследстве покойной супруги. Иск екатеринбургского фотографа к родителям Юлии рассматривает суд Нижнего Тагила.

Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены, требуетдолю в наследстве покойной супруги. Иск екатеринбургского фотографа к родителямЮлии рассматривает суд Нижнего Тагила.Лошагин провел около 5 лет в колонии строгого режима.Фотографа приговорили к 10 годам за убийство 28-летней супруги Юлии, роме того,он должен компенсировать моральный вред, причиненный ее родителям.Однако теперь стало известно, что сам Дмитрий намеренотсудить 2 миллиона рублей у родителей убитой модели. Он требует пересмотретьдоли в наследстве покойной и заставить ее родню выплачивать кредит суммой в двас половиной миллиона рублей.Кредит фотограф взял за пару месяцев до преступления.Лошагин уверен, что выплачивать его должны оба супруга – а, поскольку Юлии нетв живых, то долг ложится на ее родителей. А еще, по мнению убийцы, родственникидолжны отдать ему деньги с продажи двух автомобилей Audi TT – по 440 тысячрублей за каждую машину, приобретенную супругами в браке.Адвокат родителей Юлии Иван Волков рассказал об интересныхподробностях дела. "Лошагин получил 2,5 миллиона, из них он 100 тысячснял, а остальные, оказывается, перевел своей маме Светлане Робертовне зафотоуслуги. То есть ИП Лошагин перевел деньги своей матери – ИП Соколовой.Встает вопрос: где же здесь семейные деньги, где же здесь семейный бюджет?",– возмущается адвокат.По данным защитника, родители Юлии и адвокат Лошагинадоговорились, что продадут оба автомобиля и поделят деньги пополам. Однако Волковсчитает, что эти средства фотограф должен отдать родителям – в качествекомпенсации морального вреда за убийство их дочери, который фотограф до сих порне погасил, пишет StarHit.Напомним, известная фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина пропалав ночь с 22 на 23 августа 2013 год. Под подозрение попал модный фотограф и мужЮлии – Дмитрий. Ему предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия,Лошагин был пьян, поссорился с женой и убил ее. Причиной смерти модели сталперелом шеи.Суд Лошагина оправдал. Однако после апелляции пострадавших делобыло пересмотрено. В итоге фотографа приговорили к 10 годам.