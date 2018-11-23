Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены, требует
долю в наследстве покойной супруги. Иск екатеринбургского фотографа к родителям
Юлии рассматривает суд Нижнего Тагила.
Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены, требует
долю в наследстве покойной супруги. Иск екатеринбургского фотографа к родителям
Юлии рассматривает суд Нижнего Тагила.
Лошагин провел около 5 лет в колонии строгого режима.
Фотографа приговорили к 10 годам за убийство 28-летней супруги Юлии, роме того,
он должен компенсировать моральный вред, причиненный ее родителям.
Однако теперь стало известно, что сам Дмитрий намерен
отсудить 2 миллиона рублей у родителей убитой модели. Он требует пересмотреть
доли в наследстве покойной и заставить ее родню выплачивать кредит суммой в два
с половиной миллиона рублей.
Кредит фотограф взял за пару месяцев до преступления.
Лошагин уверен, что выплачивать его должны оба супруга – а, поскольку Юлии нет
в живых, то долг ложится на ее родителей. А еще, по мнению убийцы, родственники
должны отдать ему деньги с продажи двух автомобилей Audi TT – по 440 тысяч
рублей за каждую машину, приобретенную супругами в браке.
Адвокат родителей Юлии Иван Волков рассказал об интересных
подробностях дела. "Лошагин получил 2,5 миллиона, из них он 100 тысяч
снял, а остальные, оказывается, перевел своей маме Светлане Робертовне за
фотоуслуги. То есть ИП Лошагин перевел деньги своей матери – ИП Соколовой.
Встает вопрос: где же здесь семейные деньги, где же здесь семейный бюджет?",
– возмущается адвокат.
По данным защитника, родители Юлии и адвокат Лошагина
договорились, что продадут оба автомобиля и поделят деньги пополам. Однако Волков
считает, что эти средства фотограф должен отдать родителям – в качестве
компенсации морального вреда за убийство их дочери, который фотограф до сих пор
не погасил, пишет StarHit.
Напомним, известная фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина пропала
в ночь с 22 на 23 августа 2013 год. Под подозрение попал модный фотограф и муж
Юлии – Дмитрий. Ему предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия,
Лошагин был пьян, поссорился с женой и убил ее. Причиной смерти модели стал
перелом шеи.
Суд Лошагина оправдал. Однако после апелляции пострадавших дело
было пересмотрено. В итоге фотографа приговорили к 10 годам.