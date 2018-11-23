Целый ряд нападений на школы предупредила ФСБ России после трагедии в колледже в Керчи.

Целый ряд нападений на школы предупредила ФСБ России после трагедии в колледже в Керчи.Керченская трагедия "дала всплеск", рассказал представитель ведомства Сергей Егоров в Совете Федерации. Он также отметил, что сложилась непростая ситуация, и следует совершенствовать законодательство в области безопасности образовательных учреждений.С начала года в российских школах произошло несколько нападений: драка с поножовщиной в Перми, где пострадали 15 человек, а также нападение ученика в Улан-Удэ, там было семь пострадавших.В середине октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погибли 15 учащихся и 5 сотрудников колледжа, около 50 человек были ранены. 18-летний стрелок покончил с собой.