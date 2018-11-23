Обманутые клиенты финансовой пирамиды Кэшбери идут в суд. Обращения уже составили свыше 2000 человек, которые надеются вернуть 400 миллионов рублей. При этом сайты Кэшбери до сих пор продолжают работать. Роскомнадзор из-за технических причин сможет их заблокировать только к концу 2018 года.

Обманутые клиенты финансовой пирамиды "Кэшбери" идут в суд. Обращения уже составили свыше двух тысяч человек, которые надеются вернуть 400 миллионов рублей. При этом сайты "Кэшбери" до сих пор продолжают работать. Роскомнадзор из-за технических причин сможет их заблокировать только к концу 2018 года. Что оказалось очень удобно для основателя компании, который распробовав вкус легких денег замахнулся глобально.- "Кэшбери" была всего лишь разминкой. Разминкой перед большой игрой на мировой арене!Размявшись на три миллиарда рублей убытка вкладчиков, основатель компании "Кэшбери" Артур Варданян теперь намерен играть по-крупному. Его новый проект называется замысловато — Global Decentralized Community, если по-русски — "Глобальное децентрализованное сообщество". До запуска нового ресурса уже объявили обратный отсчет. Есть документы, согласно которым прописку компания уже получила в США, Австралии и Великобритании.Вот только по лондонскому адресу ни о каких глобальных сообществах господина Варданяна из далекой России — ни сном, ни духом.Единственное, что пока связывает новую компанию основателей "Кэшбери" с Россией, это почтовый адрес для корреспонденции. Кутузовский проспект, 26. Место известное. Дом генсеков. Самым известным жильцом, которого был Леонид Ильич Брежнев.Если верить данным из открытых источников, письма для компании GDC принимают в квартире номер 12. Судя по тому, что дверь здесь никто не открывает, скорее всего, адрес — фикция, как, похоже, и вся эта история."Если организаторы финансовых пирамид пытаются сделать еще одну финансовую пирамиду и заработать на тех людях, которых они уже один раз обманули, то естественно, верить таким обещаниям вряд ли стоит. И тем более имеет смысл как можно быстрее о любых подобных историях сообщать в правоохранительные органы", — предупреждает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях."На заработанные деньги я все-таки хотел вот этот старенький телевизор поменять", — говорит о несбывшихся желаниях вкладчик "Кэшбери" Дмитрий Степанов.Но новый телевизор так и остался мечтой. По старенькому еще кинескопному Дмитрий Степанов теперь смотрит новости про тех, кто сулил ему золотые горы.- Глава "Кэшбери" Артур Варданян кормит обещаниями отдавать деньги....- Кормит?- Кормит, кормит. Артур, отдай деньги!Но отдавать деньги Варданян не спешит. Ближайшие выплаты вкладчикам назначены на 1 декабря. Но с целым рядом оговорок. Так, 25 процентов долга основатель "Кэшбери" намерен выплачивать собственной криптовалютой — кэшберикойном. Агрессивная реклама прилагается.- В последние 24 часа монета подорожала более чем на 60 процентов!На биржевом графике картина прямо противоположная. Кривая кэшберикона неумолимо ползет вниз. Вместе с ней стремятся к нулю и перспективы сотен тысяч вкладчиков снова увидеть свои деньги."Искусственно цена была поднята до двух долларов. Как только стало известно, что "Кэшбери" — это мошенническая схема, он тут же скорректировался вниз. И сейчас зафиксировался на уровне меньше чем двадцать центов. Чем ближе к настоящему дню, тем обороты все больше и больше носят характер продаж. Это означает, что все пытаются избавиться от этого квазиактива, даже спекулянты, потому что понимают, что он ничего не стоит", — отмечает вице-президент по развитию и регулированию рынка РАКИБ Валерий Петров.Но "Кэшбери" и ее руководство упорно продолжают сохранять хорошую мину при откровенно плохой игре, пытаясь всеми доступными способами не допустить паники среди вкладчиков, а также отсрочить последствия, которые для них могут оказаться более чем серьезными.