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<a href="http://33live.ru/novosti/23-11-2018-glyuteoplastika-ili-lipofilling-delaem-pravilnyj-vybor.html" target="_blank">Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор</a> - Некоторые уверены в том, что аппетитные ягодицы – рычаг власти над сильным полом. Однако не всех природа наградила аппетитными формами. Разбираемся, что можно с этим