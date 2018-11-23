Остались без тепла. Жители Доброго уже не в первый раз остаются без тепла и горячей воды. И это при минусовой температуре за окном. Также без отопления на целый день остаются школа и детский сад. Причиной всему стали плановые работы по реконструкции тепловых сетей, которые коммунальщики проводят в конце ноября. А как тем временем живётся людям, увидел Константин Миронов.

Остались без тепла. Жители Доброго уже не в первый раз остаются без тепла и горячей воды. И это при минусовой температуре за окном. Также без отопления на целый день остаются школа и детский сад. Причиной всему стали плановые работы по реконструкции тепловых сетей, которые коммунальщики проводят в конце ноября. А как тем временем живётся людям, увидел Константин Миронов.(ул. Куйбышева)"Батареи совершенно холодные! Как может такое быть? То же самое в ванной и на кухне! Можно пройти посмотреть!"Батареи действительно холодные, и горячей воды тоже нет. При этом за окном минус 5. Люди кутаются в несколько свитеров и греются у включённой газовой плиты. Самое удивительное, что с холодными батареями - после официально объявленного начала отопительного сезона - жители сидят не в первый раз.Владимир Гаврилов, замерзающий житель дома № 46 "А": "За ноябрь месяц отключали 5-6 раз. Точно я не помню, но чётко 5 раз. Отключается отопление с 6:00 до 22:00. Также отключается и горячая вода, но она отключается с 8:00 до 19:00. Обращались, куда только не обращались".За 38 лет жизни в этом доме такое впервые, говорят люди. И страдает не только многоэтажка, но и соседняя школа и детский сад, в которые, по словам жителей, они не водят детей. Соседи, как рассказывают люди, уже готовы пойти перекрывать Пекинку, чтобы обратить на проблему внимание.Зоя Качалова, замерзающая жительница дома № 46 "А": "У меня внучок учится в первом классе, сегодня в школу не пошел из-за того, что отключили отопление. В садик также детей не водят. А сейчас идёт эпидемия, дети болеют, идет эпидемия, и еще отключили отопление! Нужно думать о будущем молодом поколении!"Больше всего жителей замерзающего дома интересует вопрос: почему коммунальщики не занимались трубами в тёплое время? Ведь, как им объяснили, на теплосетях сейчас не авария, а ПЛАНОВЫЙ ремонт. Этот вопрос мы переадресовали "Владимирским коммунальным системам". Именно эта организация отвечает в нашем городе и за магистральные сети, и за разводящие."В соответствии с проектом все монтажные работы должны быть завершены 30 ноября. Чтобы не оставлять жителей без отопления и горячего водоснабжения, во время реконструкции теплоноситель подается в дома по старой схеме. Таким образом, ограничения предусмотрены только на несколько часов, на время технологических переключений" (Из официального ответа ОАО "ВКС").Как видите, из письменного ответа "Владимирских коммунальных систем" совершенно неясно, почему работы проводятся именно cейчас - за неделю до наступления зимы. Хоть коммунальщики и извиняются за предоставленные неудобства, но жителям от этого теплее не становится. Они надеются, что прокуратура разберётся, насколько добросовестно данная ресурсоснабжающая организация исполняет свои обязательства перед владимирцами.