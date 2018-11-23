Рамзана Кадырова покормил с ножа известный турецкий повар
Нусрет Гекче. Глава Чечни посетил его ресторан в Объединенных Арабских
Эмиратах.
Рамзана Кадырова покормил с ножа известный турецкий повар
Нусрет Гекче. Глава Чечни посетил его ресторан в Объединенных Арабских
Эмиратах.
Гекче лично встретил главу Чечни в своем заведении в ОАЭ.
Турецкий ресторатор подошел к столику Рамзана Кадырова, нарезал мясо, посолил
его своим фирменным приемом и дал гостю снять пробу прямо с ножа. Кадыров
снимал происходящее на телефон.
Нусрет Гекче приобрел известность в прошлом году. Свою
характерную манеру приготовления мяса ресторатор заснял на видео, которое тут
же стало вирусным. С тех пор за ним закрепилось прозвище Salt Bae – за особую
манеру, в которой он солит блюдо. Рестораны Гекче работают в Стамбуле, Дубае, Майами,
Нью-Йорке. Повар лично встречал таких знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо, Дэвид
Бекхэм и президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Life.ru.