Рамзана Кадырова покормил с ножа известный турецкий повар Нусрет Гекче. Глава Чечни посетил его ресторан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Рамзана Кадырова покормил с ножа известный турецкий поварНусрет Гекче. Глава Чечни посетил его ресторан в Объединенных АрабскихЭмиратах.Гекче лично встретил главу Чечни в своем заведении в ОАЭ.Турецкий ресторатор подошел к столику Рамзана Кадырова, нарезал мясо, посолилего своим фирменным приемом и дал гостю снять пробу прямо с ножа. Кадыровснимал происходящее на телефон.Нусрет Гекче приобрел известность в прошлом году. Своюхарактерную манеру приготовления мяса ресторатор заснял на видео, которое тутже стало вирусным. С тех пор за ним закрепилось прозвище Salt Bae – за особуюманеру, в которой он солит блюдо. Рестораны Гекче работают в Стамбуле, Дубае, Майами,Нью-Йорке. Повар лично встречал таких знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо, ДэвидБекхэм и президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Life.ru.