Кейт Миддлтон нарушила важную королевскую традицию в день свадьбы с принцем Уильямом. Об этом рассказал журналистка Эшли Пирсон в документальном
фильме, посвященном отношениям герцога и герцогини Кембриджских.
Кейт Миддлтон нарушила важную королевскую традицию в день свадьбы с принцем Уильямом. Об этом рассказал журналистка Эшли Пирсон в документальном
фильме, посвященном отношениям герцога и герцогини Кембриджских.
Члены королевской семьи попросили Кейт Миддлтон собрать
волосы для торжественной церемонии, как поступали до нее все другие невесты. Сама же девушка хотела оставить свои волосы распущенными. Этот спор привел к напряженным отношениям между будущей
герцогиней и другими представителями монаршей семьи.
"Они ясно дали понять Кейт, что хотят
увидеть ее с заплетенными волосами на торжественном событии. Она же хотела
оставить свои длинные вьющиеся локоны распущенными, потому что это
ее любимая прическа. Принц Уильяму тоже нравится такой образ", – поделилась Эшли. В
конце концов они пришли к компромиссу: часть волос она подняла, а другую –
оставила ниспадать на плечи.
Это был не единственный случай нарушения традиции на свадебной церемонии. Напомним, что Миддлтон стала первым человеком незнатного
происхождения, который вступил в брак с членом королевской семьи за 350 лет. "Все,
кто критиковал и ругал Кейт за то, что она была простолюдинкой, взял свои
слова назад. В далеком прошлом такие неравные браки были лишь мечтой, но времена
изменились", – рассказала Джессика Джейн в своей книге "Герцогиня Кембриджская: Как Кейт Миддлтон
стала будущей королевой".
Известно, что сама британская королева одобрила этот союз.
Когда Кейт и Уильям объявили о своей помолвке в 2010 году,
Елизавета II призналась, что эта новость ее "очень обрадовала". Торжественная церемония
состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.