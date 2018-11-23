Кейт Миддлтон нарушила важную королевскую традицию в день свадьбы с принцем Уильямом. Об этом рассказала журналистка Эшли Пирсон в документальном фильме, посвященном отношениям герцога и герцогини Кембриджских.

Кейт Миддлтон нарушила важную королевскую традицию в день свадьбы с принцем Уильямом. Об этом рассказала журналистка Эшли Пирсон в документальномфильме, посвященном отношениям герцога и герцогини Кембриджских.Члены королевской семьи попросили Кейт Миддлтон собратьволосы для торжественной церемонии, как поступали до нее все другие невесты. Сама же девушка хотела оставить волосы распущенными. Этот спор привел к напряженным отношениям между будущейгерцогиней и другими представителями монаршей семьи."Они ясно дали понять Кейт, что хотятувидеть ее с заплетенными волосами на торжественном событии. Она же хотелаоставить свои длинные вьющиеся локоны распущенными, потому что этоее любимая прическа. Принцу Уильяму тоже нравится такой образ", – поделилась Эшли. Вконце концов они пришли к компромиссу: часть волос она подняла, а другую оставила ниспадать на плечи.Это был не единственный случай нарушения традиции на свадебной церемонии. Напомним, что Миддлтон стала первым человеком незнатногопроисхождения, который вступил в брак с членом королевской семьи за 350 лет. "Все,кто критиковал и ругал Кейт за то, что она была простолюдинкой, взял своислова назад. В далеком прошлом такие неравные браки были лишь мечтой, но временаизменились", – рассказала Джессика Джейн в своей книге "Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтонстала будущей королевой".Известно, что сама британская королева одобрила этот союз.Когда Кейт и Уильям объявили о своей помолвке в 2010 году,Елизавета II призналась, что эта новость ее "очень обрадовала". Торжественная церемониясостоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.