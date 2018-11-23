Кейт Миддлтон нарушила важную королевскую традицию в день свадьбы с принцем Уильямом. Об этом рассказала журналистка Эшли Пирсон в документальном
фильме, посвященном отношениям герцога и герцогини Кембриджских.
Кейт Миддлтон нарушила важную королевскую традицию в день свадьбы с принцем Уильямом. Об этом рассказала журналистка Эшли Пирсон в документальном
фильме, посвященном отношениям герцога и герцогини Кембриджских.
Члены королевской семьи попросили Кейт Миддлтон собрать
волосы для торжественной церемонии, как поступали до нее все другие невесты. Сама же девушка хотела оставить волосы распущенными. Этот спор привел к напряженным отношениям между будущей
герцогиней и другими представителями монаршей семьи.
"Они ясно дали понять Кейт, что хотят
увидеть ее с заплетенными волосами на торжественном событии. Она же хотела
оставить свои длинные вьющиеся локоны распущенными, потому что это
ее любимая прическа. Принцу Уильяму тоже нравится такой образ", – поделилась Эшли. В
конце концов они пришли к компромиссу: часть волос она подняла, а другую оставила ниспадать на плечи.
Это был не единственный случай нарушения традиции на свадебной церемонии. Напомним, что Миддлтон стала первым человеком незнатного
происхождения, который вступил в брак с членом королевской семьи за 350 лет. "Все,
кто критиковал и ругал Кейт за то, что она была простолюдинкой, взял свои
слова назад. В далеком прошлом такие неравные браки были лишь мечтой, но времена
изменились", – рассказала Джессика Джейн в своей книге "Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон
стала будущей королевой".
Известно, что сама британская королева одобрила этот союз.
Когда Кейт и Уильям объявили о своей помолвке в 2010 году,
Елизавета II призналась, что эта новость ее "очень обрадовала". Торжественная церемония
состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.