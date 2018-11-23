Женская сборная России по керлингу в заключительном поединке группового этапа чемпионата Европы, проходящего в эстонском Таллине, нанесла разгромное поражение команде Дании. Российские керлингистки обыграли датчанок со счетом 12:5.

Женская сборная России по керлингу в заключительном поединке группового этапа чемпионата Европы, проходящего в эстонском Таллине, нанесла разгромное поражение команде Дании. Российские керлингистки обыграли датчанок со счетом 12:5.Таким образом, россиянки в лице скипа Алины Ковалевой, Анастасии Брызгаловой, Екатерины Кузьминой и Галины Арсенькиной заняли по итогам выступлений в группе третье место. Теперь сборной России предстоит матч плей-офф турнира.Соперником по полуфиналу станет сборная Швеции, которая финишировала в группе на второй строчке. Соперники на групповой стадии провели между собой один матч, который завершился для россиянок минимальным поражением со счетом 7:8.Полуфинальный поединок между Россией и Швецией состоится в пятницу, 23 ноября.