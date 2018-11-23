С жителями дома 20 по улице Ивана Франко в Москве встретились представители группы ПИК. Они представили жильцам план реконструкции района. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал встречу конструктивной. Социальная напряженность спадет, когда люди увидят, что это для их блага, считает он.

С жителями дома 20 по улице Ивана Франко в Москве встретились представители группы компаний ПИК. Они представили жильцам план реконструкции района. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал встречу конструктивной. Он уверен, что социальная напряженность спадет, когда люди увидят, что реконструкция кварталов 47 и 48 Кунцева ведется для их блага.Группа ПИК представила жителям план реконструкции кварталов и график расселения пятиэтажек, сообщает агентство "Прайм".Компания старается сделать все, чтобы строительные работы доставляли как можно меньше беспокойства, заверил начальник управления градостроительной документации ПИК Никита Андрианов. Застройщик предпримет все меры для снижения неблагоприятного влияния от строительства.Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов пообещал тщательно контролировать, как застройщик выполняет свои обязательства по снижению всех временных неудобств, связанных со строительством нового 26-этажного дома для переселения.22 ноября строительство дома не стал запрещать Верховный суд России, куда обратились недовольные граждане. Высшая судебная инстанция подтвердила правильность вынесенных Мосгорсудом решений и не стала их отменять.Программа, которую начало входящее в группу компаний ПИК ЗАО "Монетчик", предполагает снос 37 пятиэтажек. Их жители получат квартиры в современных комфортабельных домах.ПИК заключила инвестиционный контракт с правительством Москвы в рамках реализуемой с 1998 года общегородской программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда первого периода индустриального домостроения. Группа компаний уже построила для переселения жителей более 100 тысяч квадратных метров жилья. Общая площадь передаваемых в муниципальную собственность площадей составила более 240 тысяч квадратных метров.