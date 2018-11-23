В Москве прошла церемония прощания с генерал-полковником Игорем Коробовым, возглавлявшим Главное разведывательное управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2016-2018 годах.

В Москве прошла церемония прощания с генерал-полковником Игорем Коробовым, возглавлявшим Главное разведывательное управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2016-2018 годах. Генерал был предан земле с воинскими почестями на Троекуровском кладбище, передает "Интерфакс".Как сообщалось, генерал ушел из жизни 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни.Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьма Смоленской области. В 1985 году окончил Военную академию Советской Армии, после чего проходил службу в организационных структурах ГРУ.