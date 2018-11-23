Мужчина разместил экстремистские аудиофайлы в соцсетях
Мужчина разместил экстремистские аудиофайлы в соцсетях
Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в интернете.
27-летний местный житель на своей страничке в «Вконтакте» разместил песни, включенные в Федеральный список экстремистских материалов. Городской прокурор вынес постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности.
Мужчина раскаялся в содеянном и добровольно удалил экстремистские аудиофайлы. Его признали виновным и назначили наказание в виде административного ареста на 5 суток.