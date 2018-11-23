Поддержат сельхозпроизводителей, продолжат программы по благоустройству и увеличат зарплаты бюджетникам. Депутаты ЗакСобрания одобрили проект бюджета на 2019 год в первом чтении. В следующем году, как и всегда, главная статья расходов - это социальная сфера. Куда пойдут бюджетные деньги, и кто главным финансовым документом области остался не доволен? Расскажем далее.
Поддержат сельхозпроизводителей, продолжат программы по благоустройству и увеличат зарплаты бюджетникам. Депутаты ЗакСобрания одобрили проект бюджета на 2019 год в первом чтении. В следующем году, как и всегда, главная статья расходов - это социальная сфера. Куда пойдут бюджетные деньги, и кто главным финансовым документом области остался не доволен? Расскажем далее.
Главная статья расходов области - социальная сфера. На неё уйдёт порядка 70% денежных средств. Увеличится финансирование программы по благоустройству городской среды, найдутся деньги даже на парки и скверы. Больше 100 млн потратят на строительство сельских дорог, 2 млрд выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона. В бюджете запланированы даже те расходы, которые раньше не учитывали.
Вячеслав Картухин, зам. председателя ЗакСобрания области: "Появились новые расходные обязательства в бюджете области на борьбу с борщевиком. Мы знаем, что эта тема достаточно актуальна для многих территорий, особенно это Юрьев-Польский район, Суздальский район, да и другие территории страдают от борщевика, поэтому наконец-то мы добились - а это, я прежде всего считаю, заслуга депутатов ЗакСобрания - добились, что будет реализован план мероприятий, предусмотрено необходимое финансирование".
В следующем году Владимиру выделят дотацию в 113 млн рублей. Депутаты интересуются: а достаточно ли для столицы региона? По закону, отвечает главный финансист области, все муниципалитеты находятся в равных условиях, а Владимиру до этого дотаций вообще не выделяли.
Вячеслав Кузин, директор областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики: "Она не носит целевого характера, сразу скажу, но в расчет была принята необходимость повышения минимального размера оплаты труда, мы предусмотрели, что будет расти заработная плата у категории работников, по указам Президента, в основном, это работники доп. образования и культуры".
А теперь о спорте. В этом году в Петушках открыли новый ФОК, но территории, на которых нет ни единого спортивного объекта, на карте области по-прежнему остаются. Депутаты интересуются, когда и там будет доступная спортивная среда?
Антон Сидорко, зам. председателя ЗакСобрания области: "В Петушинском районе три таких хороших капитальных спортивных объекта. Гороховец, Красная Горбатка, Меленки - ни одного. Прекрасно понимая, что, скорее всего, нет денег не на софинансирование, а нет денег на обслуживание в местном бюджете". - "Нет-нет". - "Какова причина? Почему есть в ряде территорий несколько объектов, а по другим территориям не предусмотрено?"
Ответ простой - в этих территориях власти не смогут обеспечить загрузку спортивных объектов и от простоя понесут убытки. Выход уже найден - это малые спортивные формы. Так, в Гороховце, скоро появится футбольное поле, а в Красной Горбатке уже построили спортивную площадку со стадионом на территории отремонтированной школы. Вроде все социальные составляющие бюджета учли. Но некоторые депутаты принимать документ отказываются.
Максим Шевченко, депутат ЗакСобрания области (фракция КПРФ): "Наш бюджет напоминает некое сведение воедино бухгалтерского учета для людей, которые крайне нуждаются. Поэтому бюджет не развития, бюджет не будущего, а бюджет выживания. Все разговоры о дефиците, профиците, это мы, на самом деле, сами себя успокаиваем".
Коммунистов не устраивает финансирование из федерального бюджета. По мнению членов партии, в Госдуме нашему региону должны были дать больше денег. Но другие депутаты уверяют, финансирование с каждым годом увеличивается, а сейчас не принимать бюджет нельзя. Это приведет к настоящей катастрофе.
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Пострадают люди! У нас бюджет в этом году какой? 57, в следующем 61. Мы с вами не получим денежных средств. Люди не получат деньги! Мы к чему призываем-то, я не понимаю!"
Доходная часть бюджета в следующем году увеличится больше, чем на 3 млрд и составит 61 млрд рублей. Дефицит маленький - всего около 4 процентов. Большинством голосов, в итоге, главный финансовый документ области приняли в первом чтении. Теперь документ будут принимать во втором, с учетом поправок. А они будут вноситься, исходя из наказов избирателей, которые получили депутаты ЗакСобрания.