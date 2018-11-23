Поддержат сельхозпроизводителей, продолжат программы по благоустройству и увеличат зарплаты бюджетникам. Депутаты ЗакСобрания одобрили проект бюджета на 2019 год в первом чтении. В следующем году, как и всегда, главная статья расходов - это социальная сфера. Куда пойдут бюджетные деньги, и кто главным финансовым документом области остался не доволен? Расскажем далее.

Поддержат сельхозпроизводителей, продолжат программы по благоустройству и увеличат зарплаты бюджетникам. Депутаты ЗакСобрания одобрили проект бюджета на 2019 год в первом чтении. В следующем году, как и всегда, главная статья расходов - это социальная сфера. Куда пойдут бюджетные деньги, и кто главным финансовым документом области остался не доволен? Расскажем далее.Главная статья расходов области - социальная сфера. На неё уйдёт порядка 70% денежных средств. Увеличится финансирование программы по благоустройству городской среды, найдутся деньги даже на парки и скверы. Больше 100 млн потратят на строительство сельских дорог, 2 млрд выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона. В бюджете запланированы даже те расходы, которые раньше не учитывали.Вячеслав Картухин, зам. председателя ЗакСобрания области: "Появились новые расходные обязательства в бюджете области на борьбу с борщевиком. Мы знаем, что эта тема достаточно актуальна для многих территорий, особенно это Юрьев-Польский район, Суздальский район, да и другие территории страдают от борщевика, поэтому наконец-то мы добились - а это, я прежде всего считаю, заслуга депутатов ЗакСобрания - добились, что будет реализован план мероприятий, предусмотрено необходимое финансирование".В следующем году Владимиру выделят дотацию в 113 млн рублей. Депутаты интересуются: а достаточно ли для столицы региона? По закону, отвечает главный финансист области, все муниципалитеты находятся в равных условиях, а Владимиру до этого дотаций вообще не выделяли.Вячеслав Кузин, директор областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики: "Она не носит целевого характера, сразу скажу, но в расчет была принята необходимость повышения минимального размера оплаты труда, мы предусмотрели, что будет расти заработная плата у категории работников, по указам Президента, в основном, это работники доп. образования и культуры".А теперь о спорте. В этом году в Петушках открыли новый ФОК, но территории, на которых нет ни единого спортивного объекта, на карте области по-прежнему остаются. Депутаты интересуются, когда и там будет доступная спортивная среда?Антон Сидорко, зам. председателя ЗакСобрания области: "В Петушинском районе три таких хороших капитальных спортивных объекта. Гороховец, Красная Горбатка, Меленки - ни одного. Прекрасно понимая, что, скорее всего, нет денег не на софинансирование, а нет денег на обслуживание в местном бюджете". - "Нет-нет". - "Какова причина? Почему есть в ряде территорий несколько объектов, а по другим территориям не предусмотрено?"Ответ простой - в этих территориях власти не смогут обеспечить загрузку спортивных объектов и от простоя понесут убытки. Выход уже найден - это малые спортивные формы. Так, в Гороховце, скоро появится футбольное поле, а в Красной Горбатке уже построили спортивную площадку со стадионом на территории отремонтированной школы. Вроде все социальные составляющие бюджета учли. Но некоторые депутаты принимать документ отказываются.Максим Шевченко, депутат ЗакСобрания области (фракция КПРФ): "Наш бюджет напоминает некое сведение воедино бухгалтерского учета для людей, которые крайне нуждаются. Поэтому бюджет не развития, бюджет не будущего, а бюджет выживания. Все разговоры о дефиците, профиците, это мы, на самом деле, сами себя успокаиваем".Коммунистов не устраивает финансирование из федерального бюджета. По мнению членов партии, в Госдуме нашему региону должны были дать больше денег. Но другие депутаты уверяют, финансирование с каждым годом увеличивается, а сейчас не принимать бюджет нельзя. Это приведет к настоящей катастрофе.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Пострадают люди! У нас бюджет в этом году какой? 57, в следующем 61. Мы с вами не получим денежных средств. Люди не получат деньги! Мы к чему призываем-то, я не понимаю!"Доходная часть бюджета в следующем году увеличится больше, чем на 3 млрд и составит 61 млрд рублей. Дефицит маленький - всего около 4 процентов. Большинством голосов, в итоге, главный финансовый документ области приняли в первом чтении. Теперь документ будут принимать во втором, с учетом поправок. А они будут вноситься, исходя из наказов избирателей, которые получили депутаты ЗакСобрания.