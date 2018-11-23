УМВД России по Владимирской области провело День открытых дверей. Представители ведомственных учебных заведений из разных городов России встретились со школьниками старших классов из Владимира и области. Что интересует будущих абитуриентов, расскажет Игорь Липский.

УМВД России по Владимирской области провело День открытых дверей. Представители ведомственных учебных заведений из разных городов России встретились со школьниками старших классов из Владимира и области. Что интересует будущих абитуриентов, расскажет Игорь Липский."Мы всегда ждём с радостью кандидатов от УМВД по Владимирской области. И как практика показывает, действительно, достойные представители своего региона приезжают к нам".В рамках профориентации УМВД России по Владимирской области уже в пятый раз открывает свои двери для встречи с будущими абитуриентами. 250 старшеклассников и 4 вуза на выбор: Московский университет МВД, его филиал в Рязани, Орловский юридический институт и Нижегородская академия МВД России. Старшеклассники смогли не только узнать подробнее о ведомственных вузах России, но и получить ответы на свои вопросы из первых уст. По словам организаторов, интерес к профессии растёт с каждым годом.Игорь Гундарев, зам. начальника УМВД России по Владимирской области: "Сегодняшнее мероприятие ориентировано на выпускников школ, 11-классников, которые в дальнейшем, поступив в вузы МВД, наверно, хотели бы продолжить службу в органах внутренних дел, соответственно, получив достойное образование".Можно ли учиться на полицейского заочно, какие баллы ЕГЭ нужны для поступления, и вкусно ли кормят в вузах МВД России. Эти и другие вопросы интересовали владимирских школьников больше всего. Екатерина Лосева учится в школе № 23 в Коврове в кадетском классе. В будущем Екатерина хочет стать следователем.Екатерина Лосева, ученица школы № 23 (г. Ковров): "Порядок в стране зависит от полиции. И от нас очень многое зависит, чтобы продвигать нашу страну вперёд".Кроме ответов на вопросы, сотрудники УМВД России 33-го региона подготовили для учеников выставку техники. Старшеклассники могли узнать, чем пользуются полицейские-криминалисты в работе, ознакомиться с возможностями Госавтоинспекции и специальных подразделений МВД. 22 ноября в Муромском отделе УМВД также прошёл День открытых дверей. Его посетили больше 150 участников.