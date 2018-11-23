Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Шанхае, где местный Куньлунь Ред Стар на своем льду принимал московский Спартак. Встреча завершилась непростой победой красно-белых со счетом 2:0.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Шанхае, где местный "Куньлунь Ред Стар" на своем льду принимал московский "Спартак". Встреча завершилась непростой победой "красно-белых" со счетом 2:0.Спартаковцы усилиями Ильи Зубова вышли вперед в первом периоде. Долгое время счет на табло местной ледовой арены сохранялся минимальным, а снять все вопросы о победителе матча хоккеисты столичного клуба смогли за 30 секунд до финальной сирены. Заброшенной шайбой отметился Артем Федоров.Благодаря выездному успеху "Спартак" набрал 36 очков и занимает пятую строчку в Западной конференции. "Куньлунь" же с 28 баллами располагается на 8-й позиции на Востоке.Напомним, что ранее в еще одном дальневосточном поединке КХЛ "Адмирал" во Владивостоке разгромил минское "Динамо" (5:1).