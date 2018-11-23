Американский звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерз Леброн Джеймс по завершении своей профессиональной карьеры не исключает варианта приобретения своего бывшего клуба Кливленд Кавальерз. Об этом заявил деловой партнер американца Маверик Картер.

Американский звездный форвард "Лос-Анджелес Лейкерз" Леброн Джеймс по завершении своей профессиональной карьеры не исключает варианта приобретения своего бывшего клуба "Кливленд Кавальерз". Об этом заявил деловой партнер американца Маверик Картер."В будущем Леброну, конечно же, будет интересен вариант с приобретением "Кливленда", — заявил Картер, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN.Напомним, что Джеймс выступал за "кэвз" на протяжении большей части своей карьеры – с 2003 по 2010 годы и с 2014 по 2018. Летом нынешнего года лидер своего клуба принял решение покинуть "Кливленд" ради выступлений за "Лейкерз".Отметим, что прежде первым баскетболистом, который выкупал права на клуб НБА, был Майкл Джордан. В 2010 году он стал владельцем "Шарлотт Хорнетс".