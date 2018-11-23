Актеры Агата Муцениеце
и Павел Прилучный наслаждаются семейной идиллией. Однако еще недавно их брак висел на волоске.
Актеры Агата Муцениеце
и Павел Прилучный наслаждаются семейной идиллией. Однако еще недавно их брак висел на волоске.
Сегодня, Агата опубликовала в личном микроблоге пару коротких
видеозаписей. В кадре она и ее супруг лежат в постели с косметическими масками
с принтом, который имитирует мордочки животных.
"А я лисичка-сестричка. Два дебила – это сила,
да?" – смеясь, комментирует артистка свой вид, в то время пока ее муж пытается
приладить ткань к лицу. После Павел назвал себя "православным енотиком Шредером"
за яркий румянец и подтвердил, что они с женой смотрятся нелепо.
"У вас ролевые игры?",
"Вот эта лубоооофф❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Смешульки 🤣", "Ммммм , енот полоскун и
хитрюга лисичка ?!!!😍🔥🔥🔥", "Мы
тоже с мужем так по вечерам в масочках сидим))", "Странные у вар
"ролевые игры"😁❤", "Вроде "енот" немного
злой)))))а лиса великолепна)))тож хочу такие маски))", – отреагировали
поклонники Муцениеце в
комментариях в Instagram.
Также многие фолловеры
отметили, что Агата и Павел идеальная пара. Однако еще недавно их отношения
дали трещину. Знаменитости отписались
друг от друга в соцсетях, что стало поводом для появления слухов о скором разводе.
Через несколько дней Муцениеце подтвердила, что ее брак стоит на паузе. К
счастью для фанатов, знаменитости преодолели непростой этап и возобновили отношения.
"Оглядываясь на ситуацию, я думаю, что просто что-то накопилось, претензии к друг другу накопились и в какой-то момент мы взорвались. Мы решили, что если есть какие-то претензии, то нужно сразу говорить об этом, а не копить в себе. Это как цепная реакция. Одно несет за собой другое, вы утяжеляете ситуацию. А когда ты сразу проговорил – это совсем другое дело", – говорила артистка в одном из интервью.