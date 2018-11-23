Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный наслаждаются семейной идиллией. Однако еще недавно их брак висел на волоске.

Актеры Агата Муцениецеи Павел Прилучный наслаждаются семейной идиллией. Однако еще недавно их брак висел на волоске.Сегодня, Агата опубликовала в личном микроблоге пару короткихвидеозаписей. В кадре она и ее супруг лежат в постели с косметическими маскамис принтом, который имитирует мордочки животных."А я лисичка-сестричка. Два дебила – это сила,да?" – смеясь, комментирует артистка свой вид, в то время пока ее муж пытаетсяприладить ткань к лицу. После Павел назвал себя "православным енотиком Шредером"за яркий румянец и подтвердил, что они с женой смотрятся нелепо."У вас ролевые игры?","Вот эта лубоооофф❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Смешульки 🤣", "Ммммм , енот полоскун ихитрюга лисичка ?!!!😍🔥🔥🔥", "Мытоже с мужем так по вечерам в масочках сидим))", "Странные у вар"ролевые игры"😁❤", "Вроде "енот" немногозлой)))))а лиса великолепна)))тож хочу такие маски))", – отреагировалипоклонники Муцениеце вкомментариях в Instagram.Также многие фолловерыотметили, что Агата и Павел идеальная пара. Однако еще недавно их отношениядали трещину. Знаменитости отписалисьдруг от друга в соцсетях, что стало поводом для появления слухов о скором разводе.Через несколько дней Муцениеце подтвердила, что ее брак стоит на паузе. Ксчастью для фанатов, знаменитости преодолели непростой этап и возобновили отношения."Оглядываясь на ситуацию, я думаю, что просто что-то накопилось, претензии к друг другу накопились и в какой-то момент мы взорвались. Мы решили, что если есть какие-то претензии, то нужно сразу говорить об этом, а не копить в себе. Это как цепная реакция. Одно несет за собой другое, вы утяжеляете ситуацию. А когда ты сразу проговорил – это совсем другое дело", – говорила артистка в одном из интервью.