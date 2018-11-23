Английские телеканалы показали новые видео по делу об отравлении
Скрипалей, предоставленные Скотленд-Ярдом. Камеры запечатлели прогулку по
Солсбери двух мужчин, внешне похожих на
Александра Петрова и Руслана Боширова.
Английские телеканалы показали новые видео по делу об "отравлении
Скрипалей", предоставленные Скотленд-Ярдом. Камеры запечатлели прогулку по
Солсбери двух мужчин, внешне похожих на
Александра Петрова и Руслана Боширова.
Запись, на которой двое мужчин прогуливаются по городской
улице и заходят на вокзал в Солсбери, показали в эфире Би-Би-Си. Британская
полиция также продемонстрировала изображение флакона, из которого якобы было
распылено отравляющее вещество. В Скотленд-Ярде заверяют, что остатками "Новичка"
можно было отравить еще несколько тысяч человек.
Представители полиции заявили, что записи с камер наблюдения
демонстрируют перемещение двух подозреваемых, известных под псевдонимами
Александр Петров и Руслан Боширов, по Солбсери 4 марта. В Лондоне считают, что
они причастны к отравлению Скрипалей. Всех, кто видел в городе указанных лиц, а
также флакон духов Nina Ricci, просят обратиться в правоохранительные органы.
5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих
подозреваемых по инциденту в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских властей, это граждане
России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их
фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в момент их прилета в страну, пишет
Однако подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов
нашлись в России и дали 25-минутное интервью. Они заявили, в частности, что
побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про отравление Скрипалей,
напоминает.
А российские туристы тем временем стали включать в свои маршруты дом в британском Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Здание находится под пристальным внимание журналистов, передает
Британские СМИ ранее утверждали, что под именем Боширова скрывается 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. А Александр Петров – это военный врач и сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России Александр Мишкин, пишет