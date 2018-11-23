Английские телеканалы показали новые видео по делу об отравлении Скрипалей, предоставленные Скотленд-Ярдом. Камеры запечатлели прогулку по Солсбери двух мужчин, внешне похожих на Александра Петрова и Руслана Боширова.

Английские телеканалы показали новые видео по делу об "отравленииСкрипалей", предоставленные Скотленд-Ярдом. Камеры запечатлели прогулку поСолсбери двух мужчин, внешне похожих наАлександра Петрова и Руслана Боширова.Запись, на которой двое мужчин прогуливаются по городскойулице и заходят на вокзал в Солсбери, показали в эфире Би-Би-Си. Британскаяполиция также продемонстрировала изображение флакона, из которого якобы былораспылено отравляющее вещество. В Скотленд-Ярде заверяют, что остатками "Новичка"можно было отравить еще несколько тысяч человек.Представители полиции заявили, что записи с камер наблюдениядемонстрируют перемещение двух подозреваемых, известных под псевдонимамиАлександр Петров и Руслан Боширов, по Солбсери 4 марта. В Лондоне считают, чтоони причастны к отравлению Скрипалей. Всех, кто видел в городе указанных лиц, атакже флакон духов Nina Ricci, просят обратиться в правоохранительные органы.5 сентября британская прокуратура назвала имена двоихподозреваемых по инциденту в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУСергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских властей, это гражданеРоссии Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал ихфотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в момент их прилета в страну, пишетОднако подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Бошировнашлись в России и дали 25-минутное интервью. Они заявили, в частности, чтопобывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про отравление Скрипалей,напоминает.А российские туристы тем временем стали включать в свои маршруты дом в британском Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Здание находится под пристальным внимание журналистов, передаетБританские СМИ ранее утверждали, что под именем Боширова скрывается 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. А Александр Петров – это военный врач и сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России Александр Мишкин, пишет