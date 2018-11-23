Мосгорсуд признал законным продление ареста до февраля владельца группы компаний Сумма Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

Мосгорсуд признал законным продление ареста до февраля владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.Об этом "Интерфаксу" рассказали в Мосгорсуде, подчеркнув, что вердикт Тверского суда от 1 ноября оставлен без изменений и братья Магомедовы, а также экс-директор компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артур Максидов останутся в СИЗО до 5 февраля.Они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате, незаконном приобретении и хранении оружия, а также в мошенничестве.Все три фигуранта уголовных дел были задержаны 30 марта 2018 года и на следующий день с санкции Тверского суда помещены в следственный изолятор. Следствие считает, что предприниматели организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,8 миллиардов рублей.Подсудимые свою вину отрицают.