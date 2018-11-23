Футболист Краснодара Павел Мамаев не намерен выплачивать денежную компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину. Адвокат игрока Игорь Бушманов заявил, что его клиент не участвовал в нападении на мужчин.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев не намерен выплачивать денежную компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину. Адвокат игрока Игорь Бушманов заявил, что его клиент не участвовал в нападении на мужчин."Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому и компенсацию он не выплачивал, — цитирует адвоката "Спорт-экспресс". – Мы собираемся обжаловать обвинение в избиении Пака и Гайсина, поскольку оно, на наш взгляд, надуманное, необоснованное и подлежит полному исключению".Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что Мамаев вместе с Александром Кокориным перечислили деньги за моральный и материальный вред другому пострадавшему – водителю известной телеведущей Ольги Ушаковой.На данный момент оба футболиста находятся под стражей в СИЗО "Бутырка". Срок их заключения рассчитан до восьмого декабря, но оно может быть продлено еще на два месяца.