Платоформа ТНТ-PREMIER представила исправительно-трудовую комедию Год культуры с Федором Бондарчуком в главной роли. На премьеру собралось немало знаменитостей. Среди них была и Марина Александрова. С актрисой встретился корреспондент Дни.Ру.

Платоформа ТНТ-PREMIER представила исправительно-трудовую комедию "Год культуры" с Федором Бондарчуком в главной роли. На премьеру собралось немало знаменитостей. Среди них была и Марина Александрова. С актрисой встретился корреспондент "Дни.Ру".Актриса блистала в сериале "Домашний арест", показ которого недавно завершился наТНТ-PREMIERи который все вспоминали добрым словом и на премьере нового проекта. Вся ждали чего-то подобного снова – зубодробительного, сатирического (почти сардонического!), едкого, жесткого. И создатели фильм не подвели – зал лежал от смеха всю первую серию. Да что там зал – сам президент страны Владимир Путин (он, кстати, появится и в картине), как оказалось, видел недавно ленту и очень смеялся.На презентацию "Года культуры" Александрова пришла со съемочной площадки – она сейчас занята в третьем сезоне полюбившегося зрителям телесериала "Екатерина". Вместе с Мариной был и муж – режиссер Андрей Болтенко (он работал на Первом канале, занимался постановкой "Евровидения" в 2009 году Церемонии открытия зимних Олимпийских игр в 2014-м). Правда, позировать с ним фотографам Марина Категорически отказалась – он не любит шумихи и излишнего к себе внимания."Марина, а с кем же вы оставляете детей, работая на съемках и посещая светские мероприятия", – поинтересовался корреспондент "Дни.Ру" у звезды. У нее, напомним, есть 6-летний сын Андрей и 3-летняя дочь, названная так как раз по имени героини сериала. "Есть бабушки и дедушки, так что в тем моменты, когда я вынуждена оставить детей, они находятся в заботливых руках", – пояснила актриса. Она пояснила, что сегодня остается очень востребованной и кризиса, о котором часто говорят, на себе не ощущает. Рассказала Марина и о подготовке к Новому году: "Пока ничего глобального не планируем – у нас все происходит спонтанно, но всегда душевно".