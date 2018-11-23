Российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о возможном завершении спортивной карьеры. Пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема уверена, что после ухода топ-теннисистов жизнь в туре не завершается.

Российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о возможном завершении спортивной карьеры. Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" уверена, что после ухода топ-теннисистов жизнь в туре не завершается."Я достаточно много лет выступаю в туре, начав свою карьеру еще подростком. Кажется, я видела уже много разных поколений игроков, — сказал Шарапова, слова которой приводит Спорт24.Ru со ссылкой на Tennis World USA. – Но все дело в том, что в теннис играет не только твое поколение. Всегда будут новички и по-настоящему талантливые теннисисты, прекрасные юниоры, совершающие переход во взрослый теннис. Это часть теннисной жизни"."И когда ты завершаешь свою карьеру, то всегда появится тот, кто заменит тебя в рейтинге и турнирной сетке. Такова реальность. Когда я начинала выступать в туре, то играли Жюстин, Ким и сестры Уильямс, а я чувствовала себя самой юной среди них".Напомним, что по итогам 2018 года 31-летняя Шарапова располагается на 29 строчке мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации. Она досрочно завершила сезон из-за травмы.