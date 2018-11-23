В резиденции премьера в Горках прошло совещание по вопросам цифровой трансформации транспортного комплекса. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на нем, что цифровизация уже пришла в транспорт и логистику. Скоро в России обыденными станут и беспилотный транспорт, и умные дороги.

В резиденции премьера в Горках прошло совещание по вопросам цифровой трансформации транспортного комплекса. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на нем, что цифровизация уже пришла в транспорт и логистику. Скоро в России обыденными станут и беспилотный транспорт, и умные дороги.Это и многое другое еще совсем недавно и даже сегодня кажется фантастикой или полуфантастикой, отметил Дмитрий Медведев. Интеллектуальные системы будут самостоятельно управлять транспортными потоками, а умные дороги отслеживать нелегальные перевозки. Впрочем, уже сейчас стали обычными электронные билеты, онлайн-регистрация на рейсы, системы навигации, а также вызов такси через приложения в смартфонах, отметили на совещании. На совещании министр транспорта Евгений Дитриъ упомянул об уже используемых в этой сфере цифровых системах — единой системе обеспечения безопасности на транспорте, ГЛОНАСС и "Платоне", сообщает РИА Новости.О разработке отечественных программ для осуществления биллинга и бронирования билетов рассказал в Горках гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.При этом Медведев подчеркнул, что над отечественным софтом в этой сфере работать нужно, но международной компании, которой является "Аэрофлот" невозможно создать замкнутую систему. Любая система должна без проблем стыковаться с международными контрагентами, подчеркнул Медведев. Только тогда она, по словам главы российского правительства, имеет ценность.Виталий Савельев попенял, что в российской авиации не уделяется должного внимания 3D-печати. Такие компании, как Airbus и Boieng, по его словам, до 12% запчастей и комплектующих делают на 3D-принтере.Медведев с Савельевым не согласился. Он отметил, что Савельев просто не на всех совещаниях в правительстве бывает. А между тем, в правительстве даже отдельное совещание и комиссии по модернизации посвятил именно 3D-печати на принтерах для промышленных нужд."Проблема в том, что у нас этих принтеров не так много, их надо обязательно закупать, мы сами их пока не делаем. И есть еще некоторые проблемы с качеством самого порошка, который там используется. Но мы этим занимаемся, — отметил премьер. — Это делается уже не только в Сколково. Скажу вам прямо, и даже для некоторых оборонных нужд. Но этого мало пока".