Неурядицы в личной жизни вдохновили знаменитость на создание нового альбома. Записать новую пластинку Анжелике Варум помогал муж Леонид Агутин.

Неурядицы в личной жизни вдохновили знаменитость на созданиенового альбома. Записать новую пластинку Анжелике Варум помогал муж ЛеонидАгутин.Вокалистка призналась, мол, много раз клялась себе, что предстанетвыпускать сборники, так как публика сейчас предпочитает совсем другуюмузыку, однако эти обещания всегда почему-то нарушает. "И каждый раз, услышав музыку с незатейливыми, но такимичестными, во многом созвучными моей душе текстами песен, у меня просто неполучается отказать себе в удовольствии и не спеть их", – отметила Варум.В итоге результатоммногомесячной работы стала новая пластинка под названием "На паузу". Анджеликапризнается, что альбом – настоящая исповедь, в нем звезда откровенноподелилась со слушателями своей болью."Дело даже не столько вудовольствии, сколько в осознании того, что, если бы я не изливала в творчествевсе свои радости, горести и печали, меня бы просто разорвало на части. А такхочется жить! В общем, перефразируя нетленное "имеющий уши, да услышит",имеющий сердце, да почувствует!" – рассказывает Варум.По словам знаменитости, вработе ей очень помогли друзья. Каждый из них вложил в пластинку частичку своего сердца. Звезда поблагодарила аранжировщика, музыкантов, отдельное "спасибо" знаменитость сказала своему супругу. "Моему мужуЛеониду Агутину спасибо за парадоксально полярные эмоции, за настоящую поэзию иучастие в песне "На паузу", – написала звезда в личном микроблоге.Отметим, еще недавноходили слухи о том, что брак одной из самых крепких и гармоничных паротечественного шоу-бизнеса распадается. Поговаривали, что наставник проекта"Голос" Леонид Агутин и его супруга Ажелика Варум разводятся. В сети разгорелся настоящий скандал.Была информация о том, чтоартист якобы закрутил роман с молодой участницей шоу "Голос" ЭлинойЧагой. Однако сам музыкант назвал это выдумкой. Судя по новым снимкам, вотношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум все в порядке.