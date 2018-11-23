Это тот самый случай, когда притягательность города почти ни от чего не зависит: ни от политики, ни от экономики, ни тем более от сезона. Барселона хороша всегда. Испортить отдых здесь может только быт. Чтобы этого не произошло, место проживания важно подбирать согласно приоритетам. Вести.Ru протестировали все существующие на сегодня варианты.

Это тот самый случай, когда притягательность города почти ни от чего не зависит: ни от политики, ни от экономики, ни тем более от сезона. Барселона хороша всегда. Испортить отдых здесь может только быт. Чтобы этого не произошло, место проживания важно подбирать согласно приоритетам. 33Live.RuRu протестировали все существующие на сегодня варианты.Дешево и сердитоСамое простое и доступное — это, конечно, хостелы. Иными словами, общежития, с комнатами, рассчитанными от двух до 20 человек. Формат бывает разный, но большинство похожи на плацкартные вагоны — длинные, узкие, с двухэтажными кроватями по обе стороны.Если уж денег на отдых совсем мало, а в Барселону очень хочется — деваться некуда, ночевать тут можно. Но смотрите на шторки! В том смысле, чтобы каждая кровать была отгорожена от остальных. От неминуемой социопатии спасет только это. Просыпаться на виду у пусть даже 14 пар глаз навряд ли кому-то будет уютно. Это как в той пословице — дешево и сердито. Однако со шторками — совсем другое дело: они создают иллюзию палатки — пусть, тесной, душной, но все-таки своей. Если повезет, в этом личном отсеке будут даже свой источник света и розетка для гаджетов. Остальное — как правило, очень условно и, как правило, не включено в стоимость. К примеру, ящики для чемоданов. Они есть, но замки к ним надо покупать. Комплект белья не включает полотенца — они тоже за деньги. Стирка, сушка (в Барселоне все-таки влажно и этот момент актуален), смена белья, подобие континентального завтрака — тоже неплохая прибавка к тарифу.Собственно, цена кровати в хостеле — в зависимости от количества человек в номере, времени года и удаленности от метро — от 50 до 200 евро в неделю. Очень влияет район. В престижнейших Эшампле, Грасия или Барселонете расценок на хостелы ниже 20 евро за ночь просто не найти. Хостелы на местном арбате — Ла Рамбла — попросят, минимум, 70 евро за ночь в двухместном номере летом и порядка 30 — в несезон. В противовес — например, хостел Factory House, на севере города: 130 евро — неделя в комнате на шестерых, до ближайшего метро — 15 минут пешком, зато и волшебный Парк Гауди – в двух шагах.Принципиальный момент – куда выходят окна номеров. И в идеале разузнать это сразу, потому что если это трасса (пусть даже не самая центральная), никакие жалюзи и беруши, щедро рассыпанные в таких местах повсюду, не помогут, и здорового сна попросту не получится.Доступные звездочкиСледующая ступенька комфортности — гостиницы. Если на их логотипе есть хотя бы одна звезда — это уже какие-то гарантии. Как минимум, безопасности. При лучшем раскладе и всего прочего. Единственное, что тут надо понимать: испанские три звезды — совсем не эквивалент турецких. То есть в Барселоне это, наверняка, будет чисто, довольно просторно и даже со своим спортзалом и бассейном, но вот шведский стол с 10 видами пирожных на завтрак и шоу-программу вечером никто, конечно, не предложит. Правда, в сравнению с завтраком в хостеле, разница будет ощутима — и в экологичности продуктов, и в их разнообразии, и в подаче. Ну, и постельное белье в отелях любого уровня уж раз в три дня, но менять точно будут.Скажем, популярный у студентов гэстхаус Barcelona Gothic, что в пяти минутах от моря. Одна, но гордая звездочка. Одноместный номер с общей ванной обойдется в 35 евро зимой и порядка 55 — когда можно купаться. Если повезет, номер будет и с собственной ванной. Причем довольно просторный. Но в этом сегменте есть принципиальный нюанс: чем симпатичнее вариант, тем раньше его надо бронировать, иначе никакой экономии и бонусов может не случиться.Еще пара примеров. Район Эшампле, практически центр, отель BarcelonaGo, две звезды: рядом красивый парк и шоппинг-центр, в стоимость включен завтрак и тренажеры, от метро — минут 10. Двухместный номер в сезон — от 100 евро за ночь, в несезон — порядка 80. Район Грасиа, 500 метров от метро, Hotel Travessera: те же две звездочки, тот же двухместный номер — от 80 евро, например, в июле, и от 60 – пока не жарко. Правда, уже без тренажеров и гарантированного завтрака.Из того, что разумно сразу уточнить при регистрации: расписание окрестного транспорта, или — если актуальна машина — правила и расценки на паркинг, правила пользования Wi-Fi (далеко не всюду он бесплатный) и время чек-аута (в некоторых гостиницах за каждый просроченный час — ощутимый штраф).Сам себе режиссерЭтот вариант на самом деле самый экономичный. Даже в сравнении с боле-менее приличным хостелом, цена за который в месяц — как ни крути — выйдет не меньше 400 евро. Снять комнату в Барселоне можно почти вдвое дешевле. Надо только места знать. Еще лучше знать и арендодателей. Если в реальной жизни таковых не отыщется, совсем нелишне поискать в виртуальной.В том же Facebook есть очень функциональное сообщество "Русские в Барселоне". На объявление с четко сформулированным запросом ответят обязательно, и, скорее всего, в тот же день. Причем, это тот самый случай, когда ты — сам себе режиссер, и запросить можно почти все, что взбредет в голову — вплоть до вида из окна или возможности проживания с любимой собакой. Район, этаж, метраж — вообще не обсуждается. Вопрос лишь времени ожидания: чем навороченнее желания, тем больше вероятность прождать.Полезная опция ради экономии — поиск компаньона-квартиросъемщика. К примеру, если запрос на комнату ну никак нереализуем, резонно рассмотреть варианты аренды квартиры — обычно это несколько проще.Помимо соцсетей, дать объявление о съеме комнаты или отдельных апартаментов можно и на профильных испанских сайтах. Там тоже можно писать по-русски, но текст на языке оригинала все-таки более выигрышен. Если познания позволяют, можно и самому откликнуться на объявления из первых рук. Обычно там и фотографии квадратных метров под сдачу представлены во всех ракурсах.Важный нюанс: в цену жилья, как правило, уже включены коммунальные платежи. Если в объявлении этот момент не оговорен, стоит уточнить его сразу. Средняя цена за комнату в Барселоне — 250-300 евро, за однокомнатную квартиру — от 400. От сезона в данном случае прайс не очень зависит.К слову, жилье в этом славном городе можно и купить. Порядок цен – в зависимости от района и предпродажной подготовки – от 55 до 150 тысяч евро за однокомнатную квартиру.Дорого богатоКогда хочется эксклюзива, и есть на это лишние деньги (из расчета хотя бы 250 евро за ночь), можно позволить себе пожить в гостиницах класса "люкс". Они в Барселоне, конечно же, тоже в ассортименте и почти в любом антураже. Горы или море, оживленный центр или романтичные окраины, утопающие в зелени – при должных возможностях вид из окна можно найти любой. Причем вдобавок к рейтинговым фасадным звездам, в отелях этой ниши, наверняка, будут и мишленовские ресторанные звездочки, вдобавок к фитнес-залу (как правило, круглосуточному) — SPA-салон, а вдобавок к закрытому бассейну — еще и открытый. Обычно прилагается еще трансфер до аэропорта и услуги консьержа, тоже круглосуточные.Главная "ловушка" в люксовой нише – "начинка" номера. Любой приличный отель в качестве приветственного комплимента предложит постояльцам шампанское и свежие фрукты. Это, действительно, подарок. Но это совсем не значит, что содержимое мини-бара и холодильника также включены в стоимость. Даже бутылка минералки может добавить цифр в финальный чек, не говоря уже об алкоголе. Классическое правило про еду и алкоголь в номере такое: все, что внутри (холодильника или мини-бара), стоит дополнительных денег, все, что щедро расставлено по номеру, — презент.Есть подобное правило и относительно SPA: все, что делается руками (маникюр, педикюр, пилинги, массажи), оплачивается сверх цены номера, все, что не требует человеческого вмешательства (бассейны, хамам, сауна, джакузи), — в свободном доступе. И еще момент: почти во всех дорогих отелях SPA-услуги, действительно, высоченного уровня. К примеру, Mandarin Oriental, Barcelona — топовый (в том числе согласно рейтингу Forbes Travel Guide) отель, который скоро появится и в Москве. В нем есть ортопедический салон Бастьена Гонсалеса, официально лучший в мире в категории "маникюр и педикюр". Резонно, удовольствие побывать там стоит выше среднего: часовой сеанс — порядка 80 евро. Однако даже проживая пару дней в нескольких этажах от такого SPA, вкусить его процедуры — большое искушение. Но есть опять же "подвох": время надо бронировать заранее, у эксклюзивных специалистов оно расписано по часам.Ночь в стандартном "дабле" этого отеля – 450 евро, средний чек за ужин на двоих в мишленовском ресторане – порядка 200. Зато завтраком (который тут, само собой, входит в стоимость номера) можно наесться до вечера: тут тебе и фирменные колбаски от шеф-повара, и нежнейшая форель, и тарталетки со свежими ягодами, и только йогурта — аж 10 видов. Стандарты номеров в данном случае — условная фигура речи, каждый номер — произведение дизайнерского искусства. И не удивляйтесь, что номер (скорее всего) будет двухкомнатный – другие тут просто нет. Хотите завтрак в постель — здесь это так естественно. Отдельный восторг – крыша Mandarin Oriental, Barcelona, с которой виден почти весь город — и Тибидабо, и Монжуик, и пласа Каталуния, и светящийся центр "Глориес", и самые красивые дома Гауди. Ныряешь прямо там, на крыше, в бассейн с подогревом и любуешься. Кстати, отражение всей этой кружевной оригинальной архитектуры — и в интерьерах отеля дизайнера Патрисии Уркиоллы. Красиво жить не запретишь. На долгий срок получится дорого, но если поездка деловая, короткая и значимая, лучшего варианта остановки в Барселоне не придумать.Пожалуй, единственный минус роскошных отелей — выходить на улицу из такой шикарной зоны комфорта почти наверняка вообще не захочется. Но это как раз к вопросу о приоритетах. Все для отдыха здесь есть и внутри, но если цель поездки – все-таки увидеть саму прекрасную Барселону, придется сильно себя поуговаривать.Автор выражает благодарность агентству Idea Grande PR и лично Екатерине Евлентьевой за помощь в подготовке материала.