Руководство итальянского Милана намерено вернуть аргентинского нападающего Гонсало Игуана обратно в Ювентус. В миланском клубе дали понять, что находящийся у них в аренде форвард может обойтись им слишком дорого.

Руководство итальянского "Милана" намерено вернуть аргентинского нападающего Гонсало Игуана обратно в "Ювентус". В миланском клубе дали понять, что находящийся у них в аренде форвард может обойтись им слишком дорого.Согласно условиям заключенного между клубами договора, миланцы заплатили за сделку 18 миллионов евро с обязательным правом выкупа за 36 миллионов евро, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport. Однако для "россонери" эта сумма оказалась высока.Теперь представители "Милана" в лице спортивного директора Ивана Газидиса предпримут попытку снизить цену на нападающего и, если им не удастся добиться понижения суммы, то они вернут Игуаина обратно в "Юве".Отметим, что в нынешнем сезоне аргентинец провел за "красно-черных" 13 игр, став автором семи забитых мячей и одной результативной передачи.