Героями очередного выпуска шоу Кто хочет стать миллионером?, которое покажут на Первом канале 24 ноября в 16:10 мск, стали прославленные актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский. Они сразу объявили, что весь выигрыш отдадут режиссеру Светлане Дружининой, которая сейчас как раз снимает четвертую часть своей знаменитой картины Гардемарины, вперед!. Корреспондент Дни.ру побывал на съемках.

Героями очередного выпуска шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое покажут на Первом канале 24 ноября в 16:10 мск, стали прославленные актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский. Они сразу объявили, что весь выигрыш отдадут режиссеру Светлане Дружининой, которая сейчас как раз снимает четвертую часть своей знаменитой картины "Гардемарины, вперед!". Корреспондент "Дни.ру" побывал на съемках.Актеры не только с легкостью отвечали на вопросы ведущего Дмитрия Диброва, но и без устали сыпали киношными байками. А в разгар игры Михаил Боярский не без ужаса вспомнил, как ему впервые в жизни пришлось ударить женщину."На съемочной площадке Дружинина мне крикнула: "Мужик ты или нет?! Ударить ее нормально не можешь?" И я такую пощечину залепил Лютаевой! Она на меня даже обиделась. Было видно, как заблестели глаза", – рассказал артист. Впрочем, ударил по лицу женщину он только раз в жизни и только ради искусства. В остальное же время он боготворит представительниц слабого пола и обожает каждую из них.Кроме этого, на съемках интеллектуальной игры зрители узнали, за сколько рублей сын Светланы Дружининой Михаил Мукасей продал Татьяну Лютаеву своей матери и как режиссер заставила Боярского полностью раздеться в кадре. Оказалось, что его без одежды видело еще меньше людей, чем без шляпы, в которой, кажется, он даже спит.Напомним, фильм "Гардемарины, вперед!" вышел на экраны в 1988 году. В нем снимались все звезды российского кино –Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Семен Фарада и Борис Химичев. Шевалье де Брильи, которого играл Михаил Сергеевич, особенно полюбился зрителям, а песни "Голубка" и "Не вешать нос!" стали символами уходящей советской эпохи. В 1991 году вышла вторая часть картины, которая называлась "Виват, гардемарины!".